Ein neuer Herd und aufmunternde Gesten für Eisenachs Sommerwinnszunft.

Eigentlich hätte Eisenach auch in dieser Woche noch fest im Zeichen des Sommergewinns gestanden. Noch wenige Tage vor dem abgesagten Festzug besuchte die Eisenacher SPD das Zunfthaus. Wie stets kam die sozialdemokratischen Unterstützer nicht mit leeren Händen. Man hatte erfahren, dass für die Küche im Zunfthaus ein Herd benötigt wird. In der Ratsfraktion und des Kreisvorstandes wurden dafür 365 Euro gesammelt. Mit der Meng's Küchenstudio GmbH aus Stockhausen konnte ein Partner gefunden werden, der dieses Vorhaben sofort unterstützte. Ziel war die Beschaffung eines hochwertigeren Geräts, das viele Jahre den fleißigen Helfern der Zunft und des Fördervereins zu Diensten ist.

Am Tag der symbolischen Übergabe des Herds in Form eines Gutscheins kam die große Überraschung. Patrick Meng, Geschäftsführer des Küchenstudios, sorgte für verblüffte Gesichter. „Aufgrund des abgesagten Sommergewinns braucht der Verein jede Unterstützung. Deshalb werden wir den Herd allein finanzieren und das von der SPD gesammelte Geld soll dem Verein zusätzlich zugute kommen“, teilte Patrick Meng mit. Ein donnerndes „Gut Ei und Kikeriki“ war ihm sicher. Mit dem Zollstock nahm Patrick Meng sogleich Maß. Zunftmeister Torsten Daut führte die Gäste durch sämtliche Werkstätten, berichtete über die schwierigen Tage bis zur gänzlichen Absage. Daut zeigte sich erfreut, dass das Spendenecho bei den Kommerschkarten sehr hoch ist und Spendenquittungen bei der Zunft angefordert werden können. „Auch wir verzichten auf die Rückerstattung unserer Kommerschkarten“, erklärten die Stadtratsmitglieder Susanne Köhler und Jonny Kraft im Namen ihrer Parteifreunde. Kraft hatte mit seinem Stockhäuser Fußballfreund Patrick Meng die Herdanschaffung angekurbelt. Der Zunftmeister berichtete, dass man bei den Behörden um finanzielle Unterstützung bitten will, damit es den Sommergewinn 2021 überhaupt geben kann.