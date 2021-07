Ein Teil Werratalradweg soll unter die Brücke gelegt werden

An einer neuralgischen Stelle am Werratalradweg, der Straßenquerung zwischen Berka/Werra und Gerstungen direkt am Bahnübergang, inspizieren Maik Klotzbach (in rot), Bürgermeister Rene Weisheit (2. von rechts) und Infrastruktur-Staatssekretär Torsten Weil (rechts) die Lage.