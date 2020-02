Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbruch und Umbruch

In Stregda wurden Einwohner am Mittwoch durch Polizeiwagen aufgerüttelt. So ein Polizeieinsatz macht Menschen im Dorf immer hellhörig. Was’n da los? Antwort: Es gab einen Einbruch. Ach herrje, Kriminelle am Werk?

Los gingen die stille Post und die Anrufe beim Ortsbürgermeister. Ja, es gab einen Einbruch, aber nicht in eine Wohnung, Einrichtung oder ein Geschäft. Vielmehr war ein Stück Straße am Kleehof, genauer, der Mischkanal eingebrochen. So legte sich die Aufregung halbwegs wieder. Die Straße wurde gesperrt, die Havarie wird beseitigt und die Anwohner müssen einige Zeit „hinten rum“ zu ihren Häusern fahren. Ein unerfreuliches Ereignis gab es unlängst auch an der Kreisstraße vor den Toren von Auenheim-Rienau, dem Ort nahe Berka/Werra. Dort legte der Sturm eine alte, stattliche Linde um, die eine Art Wahrzeichen vor den Toren des Dorfes war. Zugleich war sie letztes Überbleibsel einer ehemaligen Allee, von der schon lange nichts mehr übrig geblieben war. Auch in diesem Fall gibt es eine Lösung. Die Rienauer haben dankbar erfahren, dass die Gemeinde an gleicher Stelle eine junge Linde pflanzen will. Der junge Baum, heißt es aus dem „Dorffunk“, soll ein Abkömmling genau jener Linde sein, die im jüngsten Sturm das Zeitliche segnete.