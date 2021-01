Eine sechsstellige Hürde für die Be(h)ringen-Spiele

Hörselberg-Hainich „Nach 21 Jahren sind wir endlich wieder dran“, freut sich Sascha Pfeifer, dass der Ortsteil Behringen der Gemeinde Hörselberg-Hainich im Sommer 2022 zum zweiten Mal die Behringen-Spiele ausrichten darf.

Im Sommer 2001 erwies sich der Hainich-Ort bei bestem Wetter als würdiger Gastgeber für die Gäste aus den sieben Orten, die in Holland, Belgien, Luxemburg, Schweiz und dreimal in Deutschland den Namen Be(h)ringe(n) tragen. Damit auch die zweite Auflage am Rande des Hainichs allen Gästen in bester Erinnerung haften bleibt und wieder zu einem gigantischen Fest mit europäischem Flair wächst, liefen die Planungen längst an.

„Corona erschwert unsere Vorbereitungen richtig“, erzählt Sascha Pfeifer, Sprecher des hiesigen Vereins „Behringen-International“. Ideen und Anregungen kann das Organisations-Team, das bereits im November 2019 erstmals tagte, aktuell nur in Online-Konferenzen besprechen.

Das Rahmenprogramm für die am ersten Sommerferien-Wochenende (15.-17. Juli 2022) geplanten Behringen-Spiele steckten die 14 organisierenden Mitstreiter konzeptionell bereits im letzten Jahr ab. Für die Wettbewerbe und die geplante Abendveranstaltung im Kulturhaus erwarten die Organisatoren etwa 500 Gäste aus den sieben Behringen-Orten und die doppelte Anzahl an Schaulustigen aus Behringens näherer Umgebung.

Für die sieben erforderlichen Parcours-Bahnen, die für jeden Durchgang individuell veränderbar sind, gibt es eine Fülle an Ideen. Die Organisatoren denken beispielsweise an eine Einrad-Hindernisstrecke, Eierlaufen oder Sackhüpfen mit deutlich gesteigertem Schwierigkeitsgrad für die Wettbewerbe der sieben Mannschaften, zu denen jeweils 25 bis 30 Jugendlichen gehören.

Erste Spielgeräte sind gebaut – natürlich aus Holz. Der Gedanke der Nachhaltigkeit begleitet die Be(h)ringen-Spiele, die unter dem Motto „Natur pur – Hainich am Nationalpark“ steht, in allen Bereichen. „Wir wollen die Spiele nachhaltig gestalten – Plastik vermeiden, Holzbesteck und Pappteller verwenden“, erzählt Sascha Pfeifer. Im selbst entworfenen Logo der Spiele für 2022, ein Baum mit sieben Blättern, finden sich alle sieben Behringen-Orte wieder.

Für die Freundschaftspflege reichen die Intervalle der Behringenspiele natürlich schwerlich. Für den Herbst dieses Jahres plant der Verein, sofern sich das Virus-Gespenst verkrümelt hat, ein internationales Jugendtreffen mit Feldlager samt Schnitzeljagd mit vielen Rätseln und attraktiven Gewinnen.

Das Organisationsteam der Be(h)ringen-Spiele steht noch vor einer großen Hürde. „Um dieses Ereignis nun erneut auf die Beine zu stellen, braucht es engagierte Menschen, Zeit, Kreativität und Herzblut, damit ein solches Fest gelingt“, betont Franziska Harseim vom Organisationsteam.

Für den Höhepunkt im Jahr 2022 müssen sie mehr als 100.000 Euro auftreiben. „An den anderen Orten sind die Kosten ähnlich – in Belgien waren es 138.000 Euro“, führt Sascha Pfeifer an. Der Grundstein ist beim Ideenwettbewerb „Machen! 2019“ des damaligen Ostbeauftragten Christian Hirte (CDU) mit einem Preisgewinn von 8000 Euro in der Kategorie „Grenzüberschreitende Partnerschaften stärken“ gelegt.

„Wir suchen noch dringend Sponsoren“, denkt Sascha Pfeifer beispielsweise an die Gäste-Verpflegung, die Logistik, die Wasserversorgung oder die Duschcontainer.

40 neue Mitglieder schlossen sich dem Verein an. „Wir haben uns quasi verdoppelt, aber den Altersdurchschnitt halbiert“, freut sich der Vereinssprecher.

Wer die Spiele unterstützen will meldet sich unter: Sponsoring@5xBehringen-Hainich.de