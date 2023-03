Einige Ruhezeiten auf dem Hauptfriedhof Eisenach sind abgelaufen

Eisenach. Für Nachkommen heißt das: Bis Ende Juni müssen sie Grabsteine, Fundamente und Bepflanzung selber entfernen oder aber entfernen lassen.

Auf dem Eisenacher Hauptfriedhof ist die Ruhezeit der bis zum 31. Dezember 2002 Verstorbenen (Urnenbestattung) abgelaufen. Dies teilt die Stadtverwaltung Eisenach mit. Das betreffe diejenigen, die im Urnenreihengrabfeld Urnengarten C Abteilung A, B, C, D und E bestattet worden seien. Die Ablauffrist gelte für alle Grabnummern in diesem Bereich. Das Verlängern der Nutzungszeit sei gemäß Friedhofssatzung nicht möglich.

Die Nutzungs- oder Verfügungsberechtigten der genannten Reihengräber werden nach Auskunft aus dem Rathaus gebeten, innerhalb der nächsten drei Monate die Grabmale und sonstige bauliche Anlagen (samt Fundamente und Bepflanzungen) von den Grabstellen zu entfernen oder entfernen zu lassen. Dies sei zuvor bei der Friedhofsverwaltung anzumelden. Ein entsprechendes Formular ist unter www.eisenach.de/rathaus/online-buergerservice/ zu finden.

Die Frist zum Abbau der Grabmale, Fundamente und Bepflanzung endet demnach am 30. Juni 2023. Danach werde das Areal von den Mitarbeitern der Friedhofsverwaltung geräumt.

Rückfragen an die Friedhofsverwaltung unter Tel.: 03691/670 858 oder per Mail: friedhof@eisenach.de