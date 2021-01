Eisenach: Acht Zentimeter Schnee

Endlich mal wieder ein richtiger Winter! Aber auch Hoffnung auf einen baldigen Frühling. Zwei verschiedene Betrachtungsweisen des gegenwärtigen Wettergeschehens. Ja, es ist Winter geworden. Aus den Wetterstationen in den Thüringer Bergregionen wird allerorten eine geschlossene Schneedecke gemeldet.

Zur Wochenmitte meldete die Schmücke eine Schneehöhe von einem halben Meter. Die Hobby-Wetterstation in Ruhla hat eine Schneehöhe von 18 Zentimeter gemessen. Dauerfrost ermöglicht dort auch anhaltendes weißes Winterwetter. Ski und Rodeln gut! Wären da nicht die aktuellen Verbote und Gebote, die den Winterspaß dämpfen. Doch mit dem nötigen Abstand ist ja einiges möglich. Auch unser Eisenach zierte sich kurzzeitig mit Winterweiß. Zum Wochenbeginn betrug die Schneehöhe in der Eisenacher Wetterstation immerhin acht Zentimeter.

Erstmalig war nach langer Zeit Schneeräumen wieder angesagt. Doch milde Luft aus Südwest und die am Tag als Regen mitgebrachte Luftfeuchtigkeit zerlöcherte schnell, was Frau Holle auch für die tieferen Lagen aus ihren Betten geschüttelt hatte. Zum Wochenende soll es aber kälter werden. Seltene Schneegewitter sind dann möglich. Sie bilden sich, wenn nach einer eher milden Wetterlage kalte Luft einströmt. Nach dem ersten Wintereinbruch wächst aber auch die Sehnsucht nach dem kommenden Frühling. Licht am Ende des Tunnels. In den Tagen der Pandemie wird dieser Ausspruch oft strapaziert. Er ist auch auf wärmeres Frühlingswetter bezogen. Und der neue Lenz kommt bestimmt!