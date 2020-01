Eisenach: Brandstifter kommt mit Bewährung davon

Wegen versuchter schwerer Brandstiftung, Sachbeschädigung und Betrugs wurde ein 26-jähriger Eisenacher am Montag von einem Schöffengericht am Amtsgericht Eisenach zu einem Jahr und sechs Monaten Haft auf Bewährung (drei Jahre) verurteilt, überdies zur Zahlung von 500 Euro an die Freiwillige Feuerwehr Eisenach. Für ein Jahr wird ihm ein Bewährungshelfer zugeteilt.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe von drei Jahren und vier Monaten gefordert, was eine Bewährung ausgeschlossen hätte. Eingeschlossen in die Anklage war der Vorwurf einer Brandstiftung im Eisenacher Goetheviertel vom Januar 2018. Jedoch streitet der Beschuldigte diese im Gegensatz zur Tat im April des selben Jahres ab. Die Beweise reichten nicht aus, um Philipp B. zweifelsfrei für den Brand im Januar verantwortlich zu machen. Verteidiger Wolfgang Uth betonte, dass Spekulationen in diesem Verfahren nichts zu suchen hätten und für den zweiten Vorwurf der Brandstiftung nur ein Freispruch in Frage komme. Das Schöffengericht um Richter Roland Engels folgte dieser Auffassung. Es bleibt aber ein Unwohlsein.

Geständnis erst nach Bildern aus der Überwachungskamera

Die Brandstiftung am 1. April im Keller eines Wohnblocks im Goetheviertel hatte der Angeklagte erst eingeräumt, als ihn Bilder aus einer nach dem Brand im Januar im Haus angebrachte Überwachungskamera zeigten, allerdings auch nicht bei der Tat direkt. Bei diesem Brand waren etwa 10.000 Euro Sachschaden entstanden. Der Täter selbst hatte den Brand der Polizei gemeldet. Mit einem Stein hatte er – angeblich für die Feuerwehr – die Tür offen gehalten.

Mit über 50.000 Euro war der Schaden der Brandstiftung im Januar deutlich größer gewesen. Zudem waren Menschen zu Schaden gekommen. Mehrere Bewohner des Wohnblocks traten am Montag in den Zeugenstand. Da im Goetheviertel schon mehrfach Kellerbrände gelegt wurden, zuletzt am vergangenen Wochenende, sind viele Bewohner auch psychisch belastet. Die Polizei hat mittlerweile einen weiteren Tatverdächtigen im Fokus. „Es gibt offensichtlich noch andere potenzielle Täter“, sagte Richter Engels in der Verhandlung am Montag. „Es trifft aber immer nur die Blöcke der Städtischen Wohnungsgesellschaft nie die der Allgemeinen Wohnungsbaugenossenschaft“, zeigte sich eine Anwohnern ratlos.

Die Brandstiftungen im Januar und April 2018 weisen Parallelen auf. In beiden Fällen war Philipp B. vor Ort, hatte den Brand der Polizei gemeldet, war ein Plastikbeutel angezündet und auf brennbares Material gelegt worden. Brandbeschleuniger wurden aber nicht gefunden. Das Gericht hielt dem Täter zugute, dass er die Polizei verständigt hatte, damit also größeren Schaden verhindern wollen. Warum er den Brand gelegt hatte, will der Täter nicht wissen, was ihm Richter Engels jedoch nicht abkauft.

Ein Zeitfaktor spielte bei der Beweisaufnahme für den Fall am 10. Januar auch eine Rolle. Um 23.39 Uhr hatte der damals für eine Wachschutzgesellschaft tätige Mann gemeldet. Zwei Minuten später war die Polizei vor Ort, kurz darauf auch die Feuerwehr. Ob binnen weniger Minuten das Feuer ein solches Ausmaß annehmen kann, bleibt ungeklärt. Der damals ermittelnde Kriminalbeamte hält das für möglich. Für Verteidiger Wolfgang Uth müsste für diese Annahme aber ein Gutachten erstellt werden.

„Wir sind nicht sicher, ob Sie auch nicht am 10. Januar der Täter waren“, sagte Richter Engels abschließend zum Angeklagten und sprach ihm die Warnung aus, so etwas nie wieder zu tun.

Einen dritten Anklagepunkt, nämlich Betrug, hatte der juristisch zweifach vorbelastete Philipp B. gestanden. Ende 2019 hatte er im Internet T-Shirts für einen Sportverein bestellt, allerdings eine andere Person als Rechnungsadressaten angegeben. Der Schaden lag bei 130 Euro.