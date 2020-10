Eisenach: Das Forscherhaus im Schulgarten steht schon

Netzwerktreffen des Programmes „10 grüne Schulhöfe in Thüringen“. Karsten Müller (rechts), Leiter der Jakobschule, führte die Teilnehmer über den Schulhof und in den Schulgarten.

Eisenach. Große Pläne existieren an der Jakobschule zur Umgestaltung der Freiflächen. Möglichkeiten für Bewegung in der Natur sollen geschaffen werden.

Klar wäre ein Swimmingpool auf dem Schulhof eine echte Bereicherung der Pausenaktivitäten an der Eisenacher Jakobschule gewesen. Aber dieser Vorschlag hat es nicht in die Planung für die ersehnte Neugestaltung des Schulhofes geschafft. Die Planung entstand aus der Teilnahme am Programm „10 grüne Schulhöfe für Thüringen“ der Deutschen Umwelthilfe, gefördert vom Thüringer Umweltministerium.