Eisenach: Das TAM kehrt mit Premieren an seine Spielstätte zurück

„Hereinspaziert“, sagt TAM-Geschäftsführerin Theresa Frey (rechts). Das kleine Theater kehrt an seine Spielstätte in der Goldschmiedenstraße zurück. Und wie das von FSL-lerin Ida Frankenberg gehaltene Plakat verheißt gleich mit der Premiere von „Schatten über Innsmouth".

„Wir sind sehr dankbar, dass wir den Hof der Brauerei für einige Aufführungen über die Sommermonate nutzen durften. Das hat uns als sehr geholfen. Wir freuen aber auch, dass wir jetzt wieder auf unsere Bühne in der Goldschmiedenstraße zurückkehren“, sagt TAM-Geschäftsführerin Theresa Frey. Nach der coronabedingten Schließung der Spielstätte startet das kleine, freie Eisenacher Theater am Freitag, 2. Oktober, mit der Premiere des Stücks „Schatten über Innsmouth“ wieder in die „reguläre“ Spielzeit. Seit dem 14. März, also über sechs Monate, gab es keine Vorstellung mehr im Theater am Markt.