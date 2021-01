Eisenach: Fans der Wartburg-Esel geben nicht auf

Eisenach. Monika Weil aus Eisenach hat im letzten Jahr fleißig Unterschriften für den Erhalt der Eselstation am Fuße der Wartburg gesammelt. Jetzt möchte sie gern wissen, was daraus geworden ist. Unsere Zeitung fragte bei Thomas Herrmann, Vorsitzender des Vereins zur Erhaltung der Eisenacher Südstadt nach, der seinerzeit die Unterschriften-Aktion ins Leben gerufen hatte. Ziel war, die Tradition des Eselritts zur Wartburg zu bewahren. Trotzdem Familie Hölzer, Eseltreiber in vierter Generation, den Betrieb aus wirtschaftlichen und persönlichen Gründen eingestellt hat.

Exakt 1943 Unterschriften sowohl von Eisenachern als auch Fans der Eselei aus dem gesamten Bundesgebiet sind zusammen gekommen. Die Listen wollte Thomas Herrmann an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) übergeben. Er hat um einen Termin gebeten. Im Dezember erhielt er eine Antwort aus dessen Büro.

Verwiesen wird in dem Schreiben auf vielfältige Bemühungen der Wartburg-Stiftung und der Stadt Eisenach wie Erlass des Pachtzinses und eine Kooperation mit der Diakonie. Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen sollten geschaffen werden. Es sei jedoch kein Einvernehmen mit dem Betreiber der Eselstation erzielt worden. Die Verantwortlichen würden weiterhin nach Lösungen suchen. Sobald sich neue Entwicklungen ergeben, würde man informieren. Ein Termin für eine Übergabe der Unterschriften an den Ministerpräsidenten ist nicht zustande gekommen.

Ideen bei einer Videokonferenz diskutieren

Thomas Herrmann und sein Stellvertreter Uwe Felsberg haben Verständnis, dass jetzt wichtigere Probleme zu lösen sind. „Aber es gibt eine Zeit nach Corona, und die Menschen möchten auch mal etwas anderes und zwar Positives hören“, hofft Uwe Felsberg darauf, dass im Frühjahr vielleicht eine Videokonferenz mit Vertretern der Wartburg-Stiftung, der Stadt und des Tourismus organisiert werden kann, um Ideen zu diskutieren.

Thomas Herrmann fällt dazu einiges ein: Die Eseltreiber könnten bei der Wartburg-Stiftung angestellt werden und sich zu einem Grundgehalt etwas dazu verdienen mit besonderen Angeboten wie Nachtreiten oder Reiten mit Picknick oder Mehr-Tages-Touren, buchbar übers Internet. Auch der Ritt zur Wartburg könnte attraktiver werden und bereits in der Stadt, im Helltal, beginnen. Thomas Herrmann sieht den Ministerpräsidenten mit im Boot, denn schließlich war es vor 120 Jahren auch der Landesfürst, damals Großherzog Carl Alexander, der Familie Hölzer das Privileg erteilte, Besucher der Wartburg auf dem Rücken der Esel zu transportieren.

Ritt auch von Wilhelmsthal zur Hohen Sonne

Als die Wartburg um die Mitte des 19. Jahrhunderts immer mehr Gäste anlockte, kamen findige Geschäftsleute auf die Idee, die Esel nicht nur als Lastenträger für Wasser und Proviant einzusetzen, sondern auch als Transportmittel für Besucher. Die Touren gingen über den Schloßberg, wo der Schriftsteller Fritz Reuter wohnte, bevor er seine eigene Villa im Helltal erbauen ließ. Er schrieb 1863 an einen Freund von den „geduldigen Kreuzträgern“, die „mit jungen krinolinebeschwingten Thüringerinnen“ auf die Berge „trippeln“. Im Übrigen wurde nicht nur ein Ritt zur Wartburg und zurück angeboten, sondern auch durch die Umgebung, etwa von Wilhelmsthal zur Hohen Sonne.

Louis Remmler, der Urgroßvater des letzten Betreibers der Eselstation, erbat 1899 die Erlaubnis vom Großherzog, das „historisch gewordene Reiten auf Eseln“ weiter anzubieten und auf eigene Kosten eine Eselstation „mit drei Stück guten spanischen Thieren an schattiger Stelle unterhalb der Wartburg“ zu errichten.

Bis heute erinnern sich Generationen von Wartburg-Besuchern an ihren Ritt auf Moritz, Lotte oder Bärbel. „Als Eisenacher liegt uns diese Tradition am Herzen“, sagt Uwe Felsberg und verspricht: „Wir bleiben am Ball“.