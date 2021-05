Eisenach: „Pflegeheim der alten Bücher“ ist „Haus der Schätze“

Eisenach. Die Lagerkapazität des Landeskirchenarchivs der EKM in Eisenach verdoppelt sich nahezu auf insgesamt 30.000 Regalmeter.

„Dem Vergessen durch Verwahren lässt sich mit so einem Archivbau bestens entgegengetreten“, freut sich Christina Neuß am Dienstagvormittag, dass das Verwahren auch mit dem modernen Archiv-Erweiterungsbau bestens gelingen wird, den Friedrich Kramer, Landesbischof der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands (EKM), mit Christus Segen weihte.

„Der Erhalt von Dokumenten jeglicher Art ist die Wurzel der Archive“, ergänzt die Leiterin des Landeskirchenarchivs der EKM in ihrer Festansprache.

Feierlicher Scherenschnitt für den Erweiterungsbaus (rechts) unter Coronabedingungen mit viel Abstand. In der Mitte ist das Diakonische Bildungsinstitut zu sehen. Foto: Norman Meißner

Die Corona-Pandemie verschob zunächst die ursprünglich für den Herbst vergangenen Jahres vorgesehenen Feierlichkeiten und lies dann trotz des denkwürdigen Jubiläums der 500. Wiederkehr der Luther-Entführung auf die Wartburg nur eine Feierstunde in bescheidenem Rahmen zu. Mit dem Magazinerweiterungsbau an der Ernst-Thälmann-Straße im Eisenacher Nordwesten verdoppelt sich fast die Lagerkapazität. „Es kommen rund 14.000 Regalmeter hinzu“, sagt Architekt Stefan Nitschke. Die Erweiterung dieser Speicherfläche ließ sich die Landeskirche rund vier Millionen Euro kosten.

Superintendent Ralf-Peter Fuchs, der den Gottesdienst wegen des stürmischen Wetters im Andachtssaal des benachbarten Diakonischen Bildungsinstitut „Johannes Falk“ leitet, spricht über das Archiv von einem „Pflegeheim der alten Bücher“ und einem „Haus der Schätze“. Landesbischof Friedrich Kramer bezeichnet den Magazin-Erweiterungs-Bau (MEB) als ein „großartiges Haus“, in dem das Vermächtnis von 500 Jahre Geschichte sicher bewahrt wird.

„Ein Schatzhaus, in dem das Gedächtnis wachgehalten wird“, sagt der Landesbischof. Er ist sich sicher, dass im Landeskirchenarchiv, das auch einen Standort in Magdeburg hat, noch viel Spannendes zu entdecken gibt.

EKM-Landesbischof Friedrich Kramer schaut sich um. Foto: Norman Meißner

Für den Magazinneubau legte die damalige Bischöfin Ilse Junkermann vor genau zwei Jahren, Anfang Mai 2019, den Grundstein. Es gewährt nicht nur Büchern und Dokumenten Unterschlupf, auch an die Wohnungsnot von Fledermäusen dachten die Planer. Der Neubau mit fünf Archiv-Geschossen schließt sich in nördlicher Flucht an das am 27. März 2014 eröffnete Haupthaus an. Ein unterirdischer Gang verbindet die getrennt stehenden Archiv-Bauten. „Das Untergeschoss ist für Büros und Werkstätten vorgesehen“, erzählt Robert Staufenbiel, Architekt bei „nitschke+kollegen“.

Auch der neue Funktionstrakt kommt mit wenig Energie aus. „Da es ein reines Papierarchiv ist, kommt man ohne Klimatisierung aus“, erzählt Architekt Stefan Nitschke. Eine sogenannte Low-Tech-Lüftungsanlage reiche für den geringen Luftaustausch. „Die Vorgabe von Kirchenoberbaurat Bernd Rüttinger war, ein Archiv zu bauen, dass Notfalls auch 500 Jahre ohne Strom auskommt“, erzählt der Planer. Für gleichbleibende Bedingungen im Inneren sorgen eine entsprechende Fassadendämmung und die Reduzierung auf wenige Fenster, die dem Treppenhaus Licht spenden. „Wenn die Gegenwart zur Vergangenheit geworden ist, lässt sich der Erfahrungs- Wissens- und Denkraum ein Stückweit die Zukunft erweitern“, sagt Brigitte Andrae, Präsidentin Landeskirchenamts.

Seit 2018 beherbergt das Landeskirchenarchiv aufgrund von Schädlingsbefall auch die Bibliothek der Stadtkirche Sondershausen mit vielen wertvollen Dokumenten.