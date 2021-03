Eisenach: Positive Corona-Fälle im Zwergenland

Wegen mehrerer positiver Corona-Fälle ist der Kindertagesstätte Zwergenland in Hötzelsroda bis 8. März teilweise geschlossen. Dazu informierte eine Stadtsprecherin am Dienstag. Ein Kind wurde positiv auf das Coronavirus getestet, ebenso zwei Elternteile sowie ein Mitarbeiter. Das restliche Kita-Personal wird bereits heute mithilfe von Schnelltests getestet. Betroffen von der Schließung sind die Gruppen, die im Spielezimmer und im Atelier untergebracht sind. Für diese Kinder gibt es keine Notbetreuung. Die Gruppe der Schulanfänger im Bauraum bleibt geöffnet, allerdings erst von 7.30 bis 16 Uhr. Am 8. März werde über das weitere Vorgehen beraten, so die Stadt.

