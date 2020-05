Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klangregen beschließt Konzertreihe

Corona hat die Region weiter im Griff, aber die Einschränkungen werden nach und nach gelockert. So wird es Zeit, dass sich auch die Aktion der Eisenacher Wohnzimmer-Konzerte (erreichbar über die Homepage dieser Zeitung) dem Abschluss nähert. Noch ein neues Musikvideo gibt es, dann hat zumindest der Reigen der täglich neuen Beiträge ein Ende.

Nach den vielen coronabedingten Absagen von Musik-Events wollten die Wohnzimmer-Konzerte dem etwas entgegen setzen. Die Corona-Krise macht der Kultur in der Region unverändert stark zu schaffen. Einige Künstler wichen mit Wohnzimmer-Konzerten ins Internet aus, um die Fans zu erreichen. Dies griff auch das Projekt Eisenacher Wohnzimmer-Konzerte unserer Zeitung auf. Wir baten regionale Musikschaffende und Künstler, uns jeweils einen Beitrag als Video aus ihrem Zuhause aufzunehmen. Die Videos wurden gesammelt und auf eine Playliste bei Youtube hochgeladen. Jeden Tag ein neues Video.

Eisenacher Wohnzimmerkonzerte Foto: Andreas Wetzel

Herausgekommen ist in den vergangenen Wochen eine mehr als nur spannende Mixtur aus Musikstilen unterschiedlichster Art.

Da trifft der Rapper auf die Sopranistin und den Mittelalter-Spielmann, da steht Klezmer neben Boogie Woogie, das Akkordeon ist genauso zu vernehmen wie der Rock-Bass. Eine Saxophon-Spielerin und Akteure an der Viola d’ amore sind zu erleben, genauso wie der Gitarren-Virtuose und die Könnerin am Klavier. Da steht die Orgel der Georgenkirche im Zentrum und ein bunter Reigen an Instrumenten in ganz vielen Wohnzimmern. Selbst geschriebene Werke ergänzen sich mit besonderen Bearbeitungen von modernen Liedern und Klassikern von Bach bis Debussy. 33 Werke haben die Musikerinnen und Musiker bereitgestellt, eigens eingespielt. Eine Playliste mit über zwei Stunden toller Musik. Vielen Dank.

Die Eisenacher Wohnzimmer-Konzerte wollten so jeden Tag den Menschen, die sich das anschauen, für ein paar Minuten mit Musik ein Lächeln auf das Gesicht zaubern. Der durchaus erwünschte Nebeneffekt ist dabei, dass die Konzerte zeigen, wie vielfältig, schön und faszinierend die Musiklandschaft in Eisenach und Umgebung ist und zugleich, was da auch durch die Krise in Gefahr ist.

Da zeigt sich, wie wichtig es ist, diese Musiklandschaft mit ihren vielen tollen Menschen über die Krise zu bringen und für die Region und weit darüber zu erhalten.

Das erste Video steuerte das Projekt Klangregen bei mit einem eigenen zu Corona-Krise geschriebenen Werk „Stay@Home“. Und hier schließt sich nun der Kreis. Auch das neueste Werk stammt von Klangregen mit Jörg Döttger (Komposition, Gitarre, Schlagzeug), Andy Fladung (Text, Gesang), Andy Liffert (Bass). Das Stück heißt „News Machine“, und darin geht es, so Klangregen-Chef Jörg Döttger, darum, „dass wir momentan überschüttet werden von Informationen, die wir selbst wahrscheinlich nicht wirklich bewerten können und manch einer leider auch gar nicht weiter hinterfragt. In der heutigen Zeit, in der sogar Weltenlenker alternative Fakten als Wahrheit ausgeben, ist es nicht immer leicht die Orientierung zu behalten.“

Sollten jetzt noch weitere Künstler Videos bereitstellen, werden natürlich auch diese den Weg auf die Playliste finden.

Hören kann man die Beiträge im Internet unter ta-eisenach.de.