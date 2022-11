Eisenach sagt „Nein zu Gewalt an Frauen“

Junge Mitglieder des überparteilichen und zivilgesellschaftlichen Aktionsbündnisses "Wir brechen das Schweigen" gestalten am Internationalen Aktionstag "Nein zu Gewalt an Frauen" auf dem Eisenacher Markt ein Plakat, das Femizide, Tötungsdelikte von Männern an Frauen und Mädchen wegen deren Geschlechts, anprangert.