Eisenach: Sven Lindig leitet IHK-Wirtschaftsbeirats

Eisenach. Der Unternehmer Sven Lindig ist neuer Vorsitzender des IHK-Wirtschaftsbeirats für die Wartburgregion.

Sven Lindig, Geschäftsführer der Lindig Fördertechnik mit Sitz in Krauthausen und Gründer eines Unternehmens für Kleinflugzeuge und Tragschrauber auf dem Kindel, ist zum neuen Vorsitzenden des IHK-Wirtschaftsbeirats der Wartburgregion gewählt worden. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Lindig tritt die Nachfolge von Herbert Romeis an, der das Ehrenamt seit Gründung des Beirats 1992 inne hatte. Bekannt ist dieser in der Region als Chef des Firmenausbildungsverbunds Wartburgregion. Cornelia Haase-Lerch, Hauptgeschäftsführerin der IHK Erfurt, dankte Romeis für dessen langjähriges Engagement. Außerdem wurde Hans Ulrich Nager, Geschäftsführer der Werraenergie GmbH, zum stellvertretenden Beiratsvorsitzenden gewählt.

Die Sitzung des Gremiums fand in der „Alten Pfeifenfabrik“ in Schweina statt. Wie die IHK weiter informiert, ging es in der Diskussion vor allem um die E-Mobilität und den damit verbundenen Transformationsprozess.

Der Wirtschaftsbeirat ist ein ehrenamtliches Gremium, das sich dafür einsetzt, die Region voranzubringen. Vernetzung untereinander, mit regionalen Akteuren und der Vollversammlung der IHK Erfurt stellen weitere Aufgaben dar.