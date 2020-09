Eisenach: Wasserangriff bringt nützlichen Nebeneffekt für junge Bäume

Nach Corona und seinen Nebenwirkungen wird Waldbrandbekämpfung künftig ein Top-Thema für die Feuerwehren werden. Da ist sich Brandoberinspektor Markus Weigelt von der Berufsfeuerwehr Eisenach sicher. Gemeinsam mit seinem Kollegen Reik Schottmann vom Bereich vorbeugender Brandschutz bereitete Weigelt die Waldbrandübung am Samstag in der Nähe des Vachaer Steins vor. Acht Eisenacher Feuerwehren nahmen daran teil. Also alle, bis auf die Hörscheler Wehr. Aber das sei ein Kapitel für sich, sagt auch der städtische Beigeordnete Dieter Suck. Dessen Sohn Florian (Stockhausen/Hötzelsroda) übernahm am Samstag die Einsatzleitung.

Technisches Gerät zur Waldbrandbekämpfung wird aus den Einsatzfahrzeugen geholt. Foto: Jensen Zlotowicz