Eisenach: Wenn der Bach mit dem Beethoven

Zum vierten Mal startet am Mittwoch das Eisenacher Bachfest. Bis zum Sonntag, 1. November, erwartet Besucher ein Programm mit musikalischen Höhepunkten. Unter dem Titel „Nicht Bach, Meer sollte er heißen – Bach und Beethoven“ – haben Kirchenmusikdirektor Christian Stötzner und die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde das Festival organisiert.

Das Eröffnungskonzert am Mittwoch in der Georgenkirche bestreiten die Leipziger Cantorey und die Thüringen-Philharmonie unter Leitung von Thomaskantor Gotthold Schwarz mit Kantaten Bachs. Das wohltemperierte Klavier von Bach und Klaviersonaten Beethovens werden in drei Nachmittagskonzerten gegenübergestellt. Die Veranstalter haben dafür Cembalistin Christine Schornsheim (29. und 31. Oktober, 15 Uhr, Georgenkirche) und den zweiten Preisträger des internationalen Leipziger Bachwettbewerbes, Arash Rokni (30. Oktober, 15 Uhr, Nikolaikirche) gewonnen.

Wegen der Pandemie ist der Vortrag der Musikwissenschaftlerin Christine Blanken zu den Beziehungen zwischen Bach und Beethoven am 29. Oktober um 11 Uhr in die Annenkirche verlegt.

Das Thüringer Bachcollegium wird am Freitag, 19.30 Uhr, in der Georgenkirche ein Konzert mit Werken von Bach und Prinz Johann Ernst von Sachsen-Weimar spielen. Zu hören sind zudem ein Sonatenkonzert, die Goldberg-Variationen in einer Fassung für Streichtrio sowie das Klenke-Quartett mit einem Bach-Beethoven-Programm.

Jeder Bachfesttag beginnt mit einem Kantaten-Gottesdienst. Am Reformationstag gibt es den Festgottesdienst auf der Wartburg.

Im Abschlusskonzert erklingt die Messe in h-moll von Bach. Mit den notwendigen Abständen werden der Bachchor sowie die Thüringen-Philharmonie auf fünf Emporen der Georgenkirche verteilt. Der Eintritt ist frei. Doch bisher sieht es so aus, als könnte bisher Geplantes trotz Corona stattfinden.