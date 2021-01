Kita-Gebühren werden in Eisenach erstattet

Kinderspielzeug hängt in einer Kindertagesstätte. Eltern, die ihre Kleinen nicht zur Notbetreuung in Eisenachs Kitas oder Horten gegeben haben, sollen für die Zeit der Schließung Geld wiederbekommen.

Eisenach. Alle Eltern, die ihre Kinder in den Eisenacher Kitas und in den Horten der Grundschulen der Stadt nicht in Notbetreuung gegeben haben, bekommen für die Zeit der Schließung der Einrichtungen die Gebühren erstattet. Wie die Stadtverwaltung am Freitag erklärte, werden auch bereits eingezogene Beiträge für Januar mit den Beiträgen der Folgemonate verrechnet.

Das betrifft laut Stadtsprecherin Ulrike Müller Eltern, die ihren Nachwuchs in den städtischen Kindergärten Zwergenland in Hötzelsroda, Kindertraum in der Schützenstraße und Spatzennest in der Schlachthofstraße oder dem Schulhort betreuen lassen. Aus technischen Gründen seien die Abbuchungen für Januar bereits erfolgt, so Müller.

„Wir werden die Gebühren – analog zum Frühjahr 2020 – zurückerstatten, sobald das Kabinett grünes Licht gibt“, ließ Bildungsdezernent Ingo Wachtmeister (SPD) mitteilen. Hintergrund sei, dass eine einheitliche Regelung für Thüringen aussteht. Gegebenenfalls sei eine Gesetzesänderung nötig, um eine Kostenerstattung an die Eltern aber auch an die Träger umzusetzen, so der Dezernent.

Derzeit sind Schulen und Kindergärten in Thüringen wegen der Corona-Pandemie zunächst bis 31. Januar geschlossen.