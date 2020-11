Eisenacher Alexanderstraße bleibt noch bis zum 14. November gesperrt

Eisenach. Die Alexanderstraße wird vom 9. bis zum 14. November komplett gesperrt. Grund für die Sperrung sind Reparaturarbeiten. So wird der Verkehr dann umgeleitet.

Die Eisenacher Alexanderstraße bleibt voll gesperrt. Als Grund nannte die Stadt Reparaturen an Schachtabdeckungen und Schieberkappen in zwei Abschnitten. Der Bereich von der Marktgasse bis zur Stickereigasse wird vom 9. bis 11. November gesperrt. Der Verkehr vom Schwarzen Brunnen aus kommend wird über die Henkelsgasse umgeleitet, die Einbahnstraßenregelung in der Henkelsgasse wird dafür umgedreht. Die Zufahrt zu den Hausnummern 14 bis 22, zur Tiefgarage und zum Markscheffelshof wird gewährleistet.

Im Laufe des 11. November wandert die Baustelle Richtung Karlplatz. Bis 14. November wird der Bereich zwischen Markscheffelshof und Querstraße gesperrt. Auch hier werden Fahrer stadteinwärts über die Henkelsgasse umgeleitet, die Zufahrten sind erreichbar.