Eisenach. Die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Eisenach lädt zur Bibelwoche ein. Diskutiert wird an ungewöhnlichen Orten.

Eisenacher Bibelwoche

An ungewohnte Orte laden die Kirchen der Stadt Eisenach zur Ökumenischen Bibelwoche vom 2. bis 5. März jeweils um 19.30 Uhr ein. So trifft am Montag Pfarrer Manfred Hilsemer auf Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) in der Volkshochschule Eisenach. Es geht um einen biblischen Text zum Thema Gerechtigkeit.

Am Dienstag dreht sich Bibelgespräch über das Leben nach dem Tod. Pastor Jürgen Stolze und Hospizleiter Hans Plager diskutieren im Hospiz St. Elisabeth.

Am Mittwoch sprechen Pfarrer Bernhard Wehner und Geschäftsführer Thomas Breidenbach in der Caféteria des St.-Georg-Klinikums über Gesundheit und Heilung.

Am Donnerstag lädt der Treff 3 in der Schmelzerstraße zum Bibelgespräch „Gemeinschaft in aller Unterschiedlichkeit“ mit Oberin Schwester Annegret Bachmann und Pastor Volker Dust ein.

Alle Teilnehmenden des Abends sind eingeladen, sich am Gespräch zu beteiligen. Veranstalter ist die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Eisenach (ACK).