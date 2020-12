Eisenacher erstmals wieder beteiligt an der Wahl zum Kreistag

Nach mehr als zwei Jahrzehnten dürfen die Bürger Eisenachs wieder für eine Kreistagswahl an die Urnen treten – weil die Kreisfreiheit der Stadt endet. Der Kreistag verständigte sich in seiner Sitzung am Dienstagabend nach erheblichem Diskussionsbedarf auf Sonntag, 20. Juni 2021, als Wahltermin. Das Eingliederungsgesetz für Eisenach schreibt einen Termin im zweiten Quartal 2021 vor.

Anja Müller (Linke) sprach sich für einen auf die Landtagswahl im April fallenden Termin aus. Bei nur einer Wahl sei ihrer Ansicht die Wahlbeteiligung zu niedrig. Für Bad Salzungens Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) ist es zwar nicht zweckmäßig, die Wähler 2021 dreimal an die Urnen zu bitten (Landtag, Kreistag, Bundestag), aber im Sommer sei die Corona-Pandemie mutmaßlich abgeklungen, was den Wahlkampf sicherer mache und die Wahlhelfer besser schütze. Für Michael Brodführer (CDU) würde bei einer Wahl im April nur ein virtueller Wahlkampf stattfinden können.