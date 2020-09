Eisenacher Friedhof gehört zum „Immateriellen Kulturerbe“

Eisenach. Eine neue Tafel weist nun darauf hin, so wie auf den Friedhöfen in 122 anderen anderen Deutschen Städten.

Zum Tag des Friedhofes (20. September), der in diesem Jahr ganz im Zeichen des Immateriellen Kulturerbes steht, wird nun auch am Eisenacher Hauptfriedhof deutlich, dass er zu diesem Kulturerbe gehört. Bürgermeister Dr. Uwe Möller (parteilos) enthüllte gemeinsam mit Nicole Lehmann (Sachgebietsleiterin Friedhof in der Stadtverwaltung) an einem Findling eine Informationstafel „Immaterielles Erbe Friedhofskultur“.