Eisenacher Händlerin will Kollegen unterstützen

Mandy Simon bietet Gutscheine anderer Händler an, um diese zu unterstützen. Ihr Geschäft für unverpackte Lebensmittel am Eisenacher Karlsplatz darf gemäß der Corona-Regeln weiterhin öffnen, während Restaurants und die meisten anderen Läden schließen müssen.

Eisenach. Im März feiert Mandy Simon mit ihrem Unverpackt-Laden einjähriges Bestehen. Im ersten Lockdown eröffnete sie im Frühjahr 2020 ihr Geschäft in der Johannistraße 3 am Karlsplatz. Ihr Sortiment besteht aus unverpackten Lebensmitteln und Waren, deshalb darf sie gemäß der Corona-Verordnungen öffnen.

Mandy Simon hat sich jetzt eine besondere Aktion für Ladenbesitzer und Gastronomen in Eisenach und der Region ausgedacht. Sie bietet Kunden in ihrem Geschäft deren Gutscheine zum Kauf an, um so Kollegen dieser Branchen zu unterstützen, die bekanntlich seit Wochen nicht öffnen dürfen.

„Ich darf aufhaben und möchte gern etwas zurückgeben“, erzählt sie, warum sie diese Solidaritätsaktion angeschoben hat. Die Inhaberin des Unverpackt-Ladens betont, dass sie von den Mitmachenden nichts haben will. Sie benötigt nur die Gutscheine, die Kunden nennen den Wert und zahlen bei ihr. Die Beträge gibt sie dann die teilnehmenden Geschäfte und Lokale zurück.

Inzwischen hat sie schon viele Händler, Cafés und Restaurants angeschrieben. Bereits jetzt machen das Spielwaren-Geschäft „Die Murmel“ und das „Kartoffelhaus“ mit. Die Einzelhändlerin hofft, dass weitere dazu stoßen. Wer will, kann sich auch gern bei ihr im Geschäft melden.