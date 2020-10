Eisenacher Klinik erlässt Besuchsverbot

Ein Besucher des St.-Georg-Klinikums Eisenach informiert sich an einem Aushang am Haupteingang über die Besucherregelung.

Das St.-Georg-Klinikum in Eisenach hat am Donnerstag ein Besuchsverbot erlassen. Das teilt Geschäftsführer Thomas Breidenbach mit. Grund seien steigende Coronainfektionszahlen. Der Wartburgkreis und die Stadt Eisenach seien zwar keine Risikogebiete, aber Besucher würden auch aus anderen Regionen mit deutlich mehr Fallzahlen kommen. Angehörige von Patienten, die im Sterben liegen, können das Krankenhaus weiter besuchen. Das gilt auch für diejenigen, die Schwangere begleiten und bei der Entbindung dabei sein möchten. In diesen beiden Fällen muss man sich aber vorher auf der jeweiligen Station anmelden, so Breidenbach. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog