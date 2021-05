Eisenacher Klinikum mit motiviertem Team zum Zertifikat

Eisenach. Eisenacher „Chest Pain Unit“ füllt als Brustschmerzzentrum die Lücke auf der Landkarte.

„Wer nach dem Motto verfährt ,es ist allein gekommen, dann geht es auch von allein’, der geht gerade bei Brustschmerzen ein sehr hohes Risiko ein“, weiß Marcus Jahnecke, Chefarzt am Eisenacher Klinikum (Klinik für Kardiologie, Pneumologie, Infektiologie, Intermediate Care). Fünf der zehn häufigsten Todesursachen haben damit zu tun – Herzinfarkt, Herzinsuffizienz und Bluthochdruck. Ohnehin sind kardiologische Erkrankungen die häufigste Todesursache in Deutschland.

Schon deshalb hat sich Jahnecke mit seinem Team trotz aller Corona-Widrigkeiten auf den anspruchsvollen Weg gemacht, die „Chest Pain Unit“ am Klinikum, also das Brustschmerzzentrum, auch als solches zertifizieren zu lassen. Und dies mit Erfolg. Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung hat dem Klinikum attestiert, dass es alle Voraussetzungen zum Führen des zertifizierten Titels erfüllt.

Neben zwei solcher Zentren in Erfurt und jeweils einem in Jena und Gotha ist Eisenach damit der fünfte Standort in Thüringen. Mit Blick auf die Landkarte füllt das Eisenacher Klinikum eine Lücke zwischen Hersfeld-Rotenburg in Osthessen, Göttingen in Niedersachsen, Bad Neustadt in Unterfranken und Gotha.

Ein solches Zentrum stellt hohe Anforderungen an die maschinelle Ausrüstung, aber auch an Zahl und Ausbildung des Personals – sowohl bei Ärzten als auch beim Pflegepersonal. Es muss sichergestellt sein, dass immer ein erfahrener Facharzt in der Klinik ist, ein Kardiologe in Rufbereitschaft und mindestens ein Pfleger/ eine Schwester mit einer speziellen Zusatz-Qualifikation. Qualitätskontrolle, Qualitätssicherung und hohe Transparenz spielen bei diesem Prozess hin zur Zertifizierung eine große Rollen. Aber entscheidend ist natürlich die Arbeit am und mit dem Patienten. „Da sind wir ohnehin auf hohem Niveau. Der Zertifizierungs diente da vor allem dazu, Verfahren in Diagnostik und Therapie weiter zu standardisieren und so weiter zu beschleunigen“, so Jahnecke.

Schnell Überprüfen, woher Schmerzen in der Brust rühren

In einer „Chest Pain Unit“ werden Patienten mit unklaren, akuten Brustschmerzen behandelt. Sie profitieren von den standardisierten diagnostischen Abläufen, bei denen schnell überprüft wird, ob eine Herzerkrankung ursächlich für die Brustschmerzen ist. Es wird so sehr rasch festgestellt, ob es sich bei den Beschwerden tatsächlich um eine Herzerkrankung handelt oder um anderweitige Beschwerden. „Innerhalb von zehn Minuten hat ein solcher Patient ein EKG gemacht bekommen, das dann auch schon von einem Facharzt beurteilt wurde“, so Jahnecke.

Zudem schreibt das Zertifikat auch vor, welche Fort- und Weiterbildungen durch die Mitarbeiter zwingend zu durchlaufen sind. Zudem sind auch weitere Partner eingebunden.

Beteiligt sind im St.- Georg-Klinikum neben der Notaufnahme vor allem die kardiologische Funktionsabteilung inklusive dem Team der Herzkatheterlabore, sowie die Bettenstationen der Klinik für Innere Medizin I. Und auch die Rettungssanitäter sind mit an Bord.

Im Schreiben der Gesellschaft für Kardiologie heißt es: „Das Klinikum ist für die Versorgung von Patienten mit akutem Brustschmerz gut aufgestellt. Das Team ist motiviert. Gerätetechnisch ist das Klinikum auf einem hohen Stand.“