Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenacher Kulturkalender wieder da

Der städtische Veranstaltungskalender für die Monate Dezember 2019 und Januar 2020 ist online. Das teilte Stadtsprecherin Sophia Spangenberg am Montag mit. Wie auch in der letzten Ausgabe kann man die Veranstaltungen aus dem Kalender heraus anklicken. Man landet anschließend direkt auf der jeweiligen Internetseite des Veranstalters. Damit werden Informationen und Buchungen von Tickets noch einfacher und schneller verfügbar gemacht, betont die Stadtsprecherin. Der Kalender – entstanden in Regie des Kulturamtes – lädt Eisenacher und Gäste zum Besuch unterschiedlicher Formate ein und zeigt, wie reichhaltig das kulturelle Angebot der Stadt ist. Er ist auch in gedruckter Form in zahlreichen städtischen Institutionen zu bekommen.

Hier geht’s zum Veranstaltungskalender