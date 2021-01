Eisenacher Notizbuch: Glaskugel dringend gesucht

Peter Rossbachs Anmerkungen zur Woche in Eisenach und Wartburgkreis.

Eisenach Peter Rossbach über den Termin, an dem das neue Kreisparlament gewählt werden soll. Diesen Sommer? Zweifel sind angebracht.

Wer die Glaskugel hat, die schon mal zeigt, wie es im Juni mit der Pandemie und ihren Folgen aussieht, mit Lockdown (Ende, light, hart oder sonst wie) und angeblichen Privilegien, der möge sich bitte im Landratsamt in Bad Salzungen melden. (Nur mal Rande: Wenn ich wieder Konzerte oder ein Restaurant besuchen darf, ist das kein Privileg, sondern die Rückkehr zur Normalität). In der Kreisverwaltung des Wartburgkreises wird diese Kugel gebraucht, um festzustellen, ob es Ende Juni schon möglich sein wird, eine Kreistagswahl unter demokratisch erträglichen und vor allem coronamäßig sicheren Bedingungen abzuhalten.

Dass der eigentlich anvisierte Termin im April auf gar keinen Fall in Frage kommt, hat sich ja nun rumgesprochen. Jetzt mehren sich die Stimmen, die den nun angestrebten Termin Ende Juni noch weiter nach hinten schieben wollen, auf den Termin der Bundes- und Landtagswahl im Herbst. Ob sich derzeit wieder eine Mehrheit im Kreistag für den Juni-Termin fände, darf man als fraglich bezeichnen dürfen.

Denn am Ende geht es ja nicht nur darum, den eigentlichen Urnengang infektionssicher und auch mit genügend freiwilligen Wahlhelfern gestalten zu können, sondern so eine Wahl hat einen Vorlauf. Die Parteimitglieder müssen sich zu Versammlungen treffen, um Listen aufzustellen, Spitzenkandidaten zu küren. Die Kandidaten müssen sich öffentlich vorstellen können, ihre Ziele an den Mann und die Frau bringen, der Lokalzeitung Rede und Antwort stehen.

Und was ist eine Kommunalwahl, wenn ich keine Chance habe, mir Wochen vorher an den Infoständen oder bei Wahlversammlungen CDU-Senf, Linke-Kugelschreiber, SPD-Fliegenklatschen, Grünen-Blumensamen, FDP-Fähnchen, Freie-Wähler-Notizbücher, Masken aller Couleur und natürlich vor allem Wahlprogramme und Informationen abzuholen. Demokratie soll ja auch Spaß machen.