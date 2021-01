Eisenacher Notizbuch: Nicht im Regen stehen lassen

Eigentlich hatte ich mir – nach häufiger Kritik an dieser Stelle – fest vorgenommen, die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KVT) als oberste Herrscherin über den Corona-Impfstoff und dessen Verteilung einmal zu loben. Schließlich verlief der Start am Impfzentrum in Eisenach, was den reinen Impfvorgang im Container angeht, anscheinend völlig problemlos. Also: Lob.

Wer dann allerdings die Bilder sah, wie Menschen über 80 Jahre (eben die Priorität eins) vor dem Container (mit Abstand) Schlange stehen, der wird meine Kritik verstehen. Ein Blick in den Kalender hätte genügt, um zu sehen, dass wir uns im Januar befinden. Da sind Kälte, Schnee und Regen eher normal als eine Seltenheit und dunkel wird es eben auch früher.

Die zum Impfen von 14 bis 20 Uhr geladenen älteren Menschen müssen sich zunächst zum Teil auf einem nicht beleuchteten Weg zur Impfstelle vortasten, um dort ohne Sitzgelegenheit zu warten, bis ihnen Einlass gewährt wird.

Von dieser Zeitung darauf angesprochen, begann nun hektische Betriebsamkeit, die darin mündet, dass sich nicht die eigentlich zuständige KVT darum kümmert, dass dort Bänke und und Licht hinkommen, sondern das angefragte Klinikum wieder einspringt.

Für die KVT wäre seit Mitte Dezember Zeit gewesen, daran zu denken, dass man ältere Menschen nicht so im Regen stehen lassen darf.