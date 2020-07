Fred Hofmann-Jehn, Sprecher der Schausteller der Region, bereitet sich auf die Teilnahme an der große Protest-Demo in Berlin vor

Eisenacher Schausteller bei Demo in Berlin

„Auf einem Festplatz ist es doch nicht anders als in einer belebten Einkaufsstraße. Die Geschäfte in der Stadt dürfen öffnen, wir Schausteller auf den Festplätzen aber nicht. Wir fordern Gleichbehandlung“, sagt Schausteller Fred Hofman-Jehn. Zwei große Fahrzeuge hat er mit Plakaten, etwa zum abgesagten Sommergewinn, versehen und nimmt mit Kollegen aus der Region an der großen Protest-Demonstration am 2. Juli in Berlin teil. Rund 20.000 Schausteller mit 1000 Fahrzeugen werden erwartet, um auf Hilfe für die wegen der Corona-Einschränkungen um das Überleben kämpfenden Branche zu pochen. Fred Hofmann-Jehn sagt: „Zwei verregnete Monate können wir wegstecken, aber nicht ein ganzes Jahr ohne Einnahmen.“