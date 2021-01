Eisenacher St.-Georg-Klinikum impft Mitarbeiter

In Eisenach am St.-Georg-Klinikum werden in der nächsten Woche die Mitarbeiter geimpft.

Eisenach Aktion soll in der nächsten Woche starten. Kritik an Umfeld des Impfzentrums

In der kommenden Woche wird am Eisenacher St.-Georg-Klinikum eine weitere große Impfaktion starten, vor allem für die eigenen Mitarbeiter. Erwartet werden 370 Impfdosen, die für die nötige zweite Spritze für die Anfang Januar bereits mit der ersten Ration versehenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums.

Mittlerweile haben sich aber noch einmal viele weitere Beschäftigte des Krankenhauses für eine freiwillige Corona-Impfung entschieden und angemeldet. Diese sollen nun ihre erste Ration erhalten. Dafür stehen, so Geschäftsführer Thomas Breidenbach, ab Dienstag weitere rund 370 Dosen zur Verfügung. Damit sollen dann nicht nur Mitarbeiter versorgt werden, sondern auch 48 Mitarbeiter der Rettungsdienste von DRK und ASB.

Unterdessen regt sich Kritik am Umfeld des von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) organisierten Impfzentrums, das von der KVT auf dem Gelände des Klinikums in zwei Containern hinter der ehemaligen Kinderklinik betrieben wird. So moniert CDU-Landtagsabgeordneter Raymond Walk: „Es kann nicht sein, dass die über 80-Jährigen in der Kälte auf ihren Impftermin warten müssen. Es wurde offenbar vom zuständigen Ministerium und der Kassenärztlichen Vereinigung schlicht vergessen, einen Wartebereich vorzuhalten. Dies ist umso ärgerlicher, weil ich für Eisenach ein besser geeignetes Objekt für das Zentrum vorgeschlagen hatte, dies aber von der KVT offenbar nicht geprüft wurde. Hier ist eine unmittelbare Verbesserung herbeizuführen. Es ist ja wohl nicht zu viel verlangt, zumindest einen weiteren Container vor Ort aufzustellen!“

Da will das Klinikum selbst, obwohl nicht zuständig, aber von der KVT angefragt, nun zumindest schnell für Sitzgelegenheiten sorgen und dafür, dass der Weg zum Impfzentrum, für das an Wochentagen bis 20 Uhr Termine vergeben worden sind, beleuchtet wird.