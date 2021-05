Eisenacher Stadtrat tagt erstmals per Video

So sieht es aus, wenn sich die Stadträte per Videokonferenz treffen.

Eisenach. Doch eine Mehrheit entscheidet sich dafür, die nächsten Sitzungen wieder in der Werner-Aßmann-Halle abzuhalten.

Der eine hat viele Grünpflanzen, der andere jede Menge Bücher. Einer raucht, beißt ins Brot oder trinkt Tee. Das alles ist zu sehen, wenn Stadträte per Video tagen, so wie es am Dienstag der Fall gewesen ist.

Oberbürgermeisterin Katja Wolf (Linke) hatte die Notlage aufgrund der Corona-Pandemie erklärt und damit diese neue Form der Stadtratssitzung veranlasst: „Wir sind ein Vorreiter in Thüringen, was digitale Sitzungen betrifft“. Ein Redebeitrag musste per Chat angemeldet werden und für die Abstimmung war die Funktion „Hand heben“ zu benutzen. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.

Der eine oder andere verschwand mal von der Bildfläche. „In der Südstadt hängt das Netz“, erklärte beispielsweise René Kliebisch (CDU) seine kurze Abwesenheit und ergänzte, mal zum Breitbandausbau nachfragen zu müssen.

Videokonferenz hat technisch funktioniert

Im Großen und Ganzen aber funktionierte die Videokonferenz, auch wenn es eine Ausnahme bleiben wird. Denn eine Mehrheit der Stadträte sprach sich dafür aus, die nächsten Sitzungen wieder in der Werner-Aßmann-Halle abzuhalten.

Das hatte die CDU-Fraktion beantragt, während die Beschlussvorlage der Oberbürgermeisterin den Fortbestand der Notlage und damit weiter Videokonferenzen vorgesehen hatte.

„Wir leisten der pandemischen Entwicklung keinen Vorschub“, betonte Christoph Ihling (CDU). Im nächsten Monat – die Sitzung ist am 15. Juni – könne man von sinkenden Infektionszahlen ausgehen, weil bis dahin deutlich mehr Menschen geimpft sind.

Katja Wolf wollte sich auf einen Inzidenzwert von 150 einigen. Sollten die Eisenacher Werte an fünf Tagen hintereinander darunter liegen, könnte man sich in der Aßmannhalle treffen, ansonsten aber nicht. Sie müsse „ihre Emotionen runterfahren“. Man schließe Schulen und Kindertagesstätten, ebenso Geschäfte und Gaststätten, appelliere an die Menschen, ihre Kontakte zu verringern, aber der Stadtrat wolle sich treffen. „Wir haben alle die Verantwortung, die Inzidenzwerte zu senken und kein unnötiges Risiko einzugehen“, versuchte Wolf zu überzeugen. Sie könne den Mitarbeitern der Stadtverwaltung auch nicht zumuten, an einer Präsenzveranstaltung teilzunehmen.

Werner-Aßmann-Halle hat ausreichende Größe

„Auf der Bundesebene geht man von einer Entspannung der Situation aus“, entgegnete Michael Klostermann (SPD). Die Juni-Sitzung sei eine entscheidende, weil es um den städtischen Haushalt gehe. Ihm fehle die Fantasie, wie diese Debatte online zu führen sei. Wolf entgegnete, dass sie im Juni zunächst den Haushalt einbringe, die Debatte folge später.

Raymond Walk (CDU) hat als Mitglied im Landtag die Änderung der Kommunalordnung mit beschlossen, die während einer Pandemie die Möglichkeit von Videokonferenzen vorsieht. Er erwähnte aber auch Anwendungshinweise aus dem Innenministerium. Stehe vor Ort ein ausreichend großer Raum zur Verfügung, könne eine Präsenzsitzung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt stattfinden. „Die Werner-Aßmann-Halle ist aus unserer Sicht geeignet. Wir haben dort schon bei höheren Inzidenzwerten getagt, als sie jetzt der Fall sind“, argumentierte der CDU-Stadtrat.

„Ich habe widersprochen, als die Oberbürgermeisterin wegen der Pandemie den Stadtrat halbieren wollte und ich habe der Notlage widersprochen“, so Gisela Rexrodt (parteilos für die FDP).

Patrick Wieschke ( NPD) lehnte sämtliche Coronaschutzmaßnahmen ab, weil sie „nicht vor Infektionen schützen“. Susi Schreiber (AfD), findet, dass der Inzidenzwert „nichts über die tatsächliche Gefahr“ aussagt.

Karin May (Linke), verlässt sich lieber auf die Aussagen von Virologen und Fachleuten vom Robert-Koch-Institut und hofft, dass „endlich die Riesendemos aufhören, auf denen die Viren verbreitet werden“.

16 Stadträte stimmten für den CDU-Antrag, 13 votierten dagegen bei fünf Enthaltungen. Damit hatte sich der Vorschlag der Oberbürgermeisterin erledigt.