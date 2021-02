Eisenach. Leipziger Architekten sanieren die Theaterwerkstätten in Eisenach. Baustart nächstes Jahr.

Die Sanierung der Eisenacher Theaterwerkstätten in der Goethestraße gewinnt an Fahrt. Die Planer vom Leipziger Architekturbüro Voigt waren dieser Tage in Eisenach, um ihren Entwurf zum Umbau des nach einem Brand im Sommer 2018 beschädigten Gebäudes vorzustellen.