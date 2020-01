Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenacher Unternehmer zahlt 9500 Euro in Bildungsfonds

„Ich sehe es wie ein Geben und Nehmen – wie eine Betriebsausgabe“, ist der Eisenacher Unternehmer Uwe Lenzer bescheiden. Den Eisenacher Bildungsfonds stockte er jetzt erneut mit einer beachtlichen Summe in Höhe von knapp 10.000 Euro auf. Er bekomme etwas zurück, wenn auch nicht monetär, aber gebildete Kinder gäben der Gesellschaft so viel zurück. Bildung und junge Menschen seien ihm äußerst wichtig, denn Bildung sei heute der Dreh- und Angelpunkt in der Gesellschaft. „Ich will den Fonds auch weiterhin unterstützen – auch ohne große Publicity“, hat er sich diesmal seitens der Stadtverwaltung zum Pressetermin überreden lassen. Die Stadt möchte damit für den bildungsfördernden Spendentopf werben. „Es ist eine unbürokratische Hilfe, die bei den jungen Menschen ankommt und ihnen auch ein Stück Kontinuität gibt“, betont Bildungsdezernent Ingo Wachtmeister während des Treffens.

Der Inhaber einer Eisenacher Bauträgergesellschaft gab selbst vor fast zehn Jahren als Mitbegründer mit einer Spende von 10.000 Euro den Startschuss für den Bildungsfonds. Seither schiebt er in jährlicher Regelmäßigkeit größere Summen in den Bildungsfonds. „Etwa zu 80 Prozent wird der Fonds durch Herrn Lenzer gefüllt“, würdigt Eisenachs Kinderbeauftragte Annette Backhaus, die hofft, dass sich weitere Mäzen für die Bildung von Eisenacher Kindern aus finanziell benachteiligten Familien finden. Ortsansässige Serviceclubs „fütterten“ ebenfalls den Fonds, wenn auch nicht mit fünfstelligen Beträgen. „Die Kinder in Eisenach haben in ihnen einen wunderbaren Partner – ihr Engagement ist für Eisenach sehr, sehr wichtig und kann nicht hoch genug gewürdigt werden“, wendet sich die Oberbürgermeisterin Katja Wolf an den Spender. Sie spricht von einem „großen Geschenk“. „Es ist ein beispielhaftes Projekt für Kinder, die gerade so durch das Netz der staatlichen Unterstützung fallen“, ergänzt Eisenachs Oberbürgermeisterin während dem Treffen zur Spendenübergabe. Der Bildungsfonds, der sich ausschließlich aus Spenden finanziert, fördert Kinder vor allem aus kinderreichen und einkommensschwachen Familien oder Kinder von Alleinerziehenden. Diesen Schülern ermögliche der Fonds einen besseren Zugang zur Bildung. Konkret bedeutet das finanzielle Unterstützung bei dem Kauf von Schul- und Arbeitsmaterialien, Einzel- oder Gruppennachhilfe bei leistungsschwachen Schülern oder Zuschüsse für Klassenfahrten. Der Eisenacher Bildungsfonds ist eine inzwischen unverzichtbare Ergänzung zum Bildungs- und Teilhabepaket. Im Vorjahr bewilligten die „Fondsmanager“ insgesamt 27 Anträge mit einer Gesamtsumme von 8302 Euro – meistenteils für Unterricht an verschiedenen Nachhilfe-Institutionen, für Sprachreisen, für Bildungsexkursionen, für Sommercamps, für ein Schulprojekt sowie für einen Theaterbesuch. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Förderung von besonders begabten Kindern, deren Eltern aus finanziellen Gründen nur bedingt Unterstützung ermöglichen können. So gelang beispielsweise unbürokratisch die Übernahme der Musikschulgebühren. Dass das Geld aus dem Fonds dringend benötigt wird, zeigt ein Blick auf die Bilanz der letzten Jahre, die Kinderbeauftragte Annette Backhaus zur Spendenübergabe vorstellte. Im Jahr 2018 reichten sie 11.441 Euro und im Jahr davor 7703 Euro aus. Der Bildungsfond füllt sich 2018 mit 19.050 Euro und 2019 mit 14.640 Euro.