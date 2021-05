Der modernisierte Netto-Markt an der Karl-Marx-Straße in Eisenach bekommt ein neues Gesicht und auch neue Lichtreklame-Tafeln, die mit Hilfe eines Kranes aufgesetzt werden.

Ende und Neustart bei Netto in Eisenach

Eisenach. Ein innerstädtischer Netto-Discounter in Eisenach schließt, ein anderer öffnet wenige hundert Meter dafür wieder.

Zwölf Jahre nach seiner Eröffnung hat der Netto-Discountmarkt an der Alexanderstraße in Eisenach am Montag seine Pforten geschlossen, „da diese Filiale nicht mehr unserem Konzept hinsichtlich Lage, Erreichbarkeit, Größe und Gestaltung entspricht“, heißt es aus der Zentrale der Supermarkt-Kette.

Das Personal wird auf andere Filialen verteilt. Für einige Bewohner des Innenstadt-Quartiers, vor allem Senioren, ist die Schließung ein Verlust. Tatsächlich müssen sie nun aber nur einige hundert Meter weiter laufen. Der Nahversorger öffnet stattdessen am Dienstag, 4. Mai, die modernisierte Filiale Karl-Marx-Straße 61. Unter anderem baute Netto dort eine Leergutannahmestelle an und installierte eine Back-Off-Station.