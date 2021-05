Englischer Bischof wird wegen Corona nicht nach Eisenach reisen

Eisenach. Die Predigt in der Georgenkirche wird auf das Jahr 2022 verschoben.

Das Vaterunser sollte Bischof Nicolas Baines aus Leeds (England) im Rahmen der Predigtreihe „Bibelverkostung“ in der Georgenkirche am Sonntag, 9. Mai, auslegen. Da das Reisen zwischen England und Deutschland coronabedingt derzeit nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich und mit Quarantäneauflagen verbunden ist, kann Bischof Baines nun allerdings nicht nach Eisenach kommen. Er hat zugesagt, so die Mitteilung der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands (EKMD), am 1. Mai 2022 über das Vaterunser zu predigen und die Predigtreihe abzuschließen.

Die Bibelverkostung am kommenden Sonntag werde dennoch nicht ausfallen. Superintendent Ralf-Peter Fuchs wird über das Gleichnis vom bittenden Freund predigen. Das Gleichnis steht in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Vaterunser und war in der ursprünglichen Predigtreihe noch nicht vorgesehen. Die liturgische Leitung des Gottesdienstes hat Propst Christian Stawenow.

Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr in der Georgenkirche Eisenach. Er wird live übertragen im Wartburgradio 96,5 und am Montag, 10. Mai, um 10 Uhr wiederholt. Er kann auch per Internet im Livestream verfolgt oder nachgehört werden im Internet unter: www.wartburgradio.org.