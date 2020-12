Die neue Satzung zu den Friedhofsgebühren wird noch eine weitere Runde durch die städtischen Ausschüsse drehen. Das ist das Ergebnis einer Abstimmung im Stadtrat am Dienstag. Die derzeitige Kalkulation deckt die Kosten nicht, deshalb werden sich die Gebühren zum Teil erhöhen, in vereinzelten Fällen sinken sie leicht. (unsere Zeitung berichtete).

Die meisten Fraktionen sind mit der Anpassung einverstanden. Gegenwehr kam vor allem von den Linken. Fraktionschefin Karin May (Linke) wollte die Gebührenanpassung erst nach der Wiedereingliederung in den Wartburgkreis beschließen lassen. Ihrem Antrag folgte die Mehrheit nicht. May drang auf eine Verweisung, ebenso wie Gisela Rexrodt (parteilos, für die FDP). Rexrodt ging es aber darum, die Gebührensatzung mit den geplanten Änderungswünschen aus dem Stadtrat heraus nochmals kalkulatorisch prüfen zu lassen. Dieses Ansinnen fand eine Mehrheit.