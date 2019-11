Es gab am Sonnabend beim Gedenken an 30 Jahre Mauerfall in Großburschla (Thüringen) und Heldra (Hessen) sehr bewegende Momente.

Das war der Fall, als Großburschlas evangelische Pfarrerin Silvia Frank nach dem Läuten der Glocken der bis auf den letzten Platz gefüllten St.-Bonifatius-Kirche von denjenigen gesprochen hat, die sich mit Kerzen mutig an die Werrabrücke gestellt und in die Mündungen der Gewehre der Grenzsoldaten geschaut haben. Offiziell ist die Grenze am 13. November, 16 Uhr, aufgegangen.

Oder als der katholische Bischof Ulrich Neymeyr in seiner Predigt daran erinnerte, was für eine „berauschende und beglückende Erfahrung“ es gewesen ist, als sich die „martialische und todbringende Grenze“ öffnete.

Eingeladen war zum ökumenischen Gottesdienst, der auf einer Leinwand nach draußen übertragen worden ist, wo sich Hunderte versammelt hatten.

Sabine Ruhlandt (55) aus Großburschla und Ulrike Gründel (62) aus Wanfried und heute in Norddeutschland lebend, hatten Glück, Plätze im Gotteshaus zu ergattern. Sie kamen in der Einlass begehrenden Warteschlange ins Gespräch. Sabine Ruhlandt erinnerte sich, dass sie als Kind den Altersgefährten auf der anderen Seite nicht winken durfte. Drei Sicherheitszonen haben sie getrennt. Als sich die Grenze öffnete, ist sie sofort zum Bahnhof Großburschla gelaufen, der sich auf hessischer Seite befindet. Ulrike Gründel weiß noch, wie sie mit ihrem Mann über die Wiesen nach Treffurt gewandert ist: „Wir sind vor Tretminen gewarnt worden.“

Bei der Schutzpolizei im Werra-Meißner-Kreis haben damals Wolfgang Ruske und Walter Goldmann (beide 79) ihren Dienst versehen. Sie wissen noch, wie sich Trabi an Trabi reihte und manche „Pappe“ aus Zwickau am Straßenrand liegen blieb, weil der Tank leer war. Oder wie sie Straßenkarten vom ADAC an die Autofahrer verteilten, weil die DDR-Karten an der Grenze endeten und die BRD ein weißer Fleck war. Wolfgang Ruske hat später die Polizeidirektion in Nordhausen mit aufgebaut. Solche Begegnungen hat es am Sonnabend zuhauf gegeben.

Sehr bewegend war, als Alfred Schein aus Großburschla von der Aktion „Ungeziefer“ berichtete, bei der Bewohner zwangsweise aus dem DDR-Grenzgebiet ausgesiedelt worden sind. Für den 81-Jährigen war es „ergreifend“ und eine „Genugtuung“, am 9. November vor den vielen Menschen zu reden, die nach dem Gottesdienst zur Werrabrücke gelaufen sind.

Dort weihten die Ministerpräsidenten, Bodo Ramelow (Die Linke) aus Thüringen und Volker Bouffier (CDU) aus Hessen, eine Gedenktafel ein, mit der an die Opfer der deutschen Teilung erinnert wird. Kränze und Blumen wurden niedergelegt.

Später, im Festzeit in Heldra (Hessen), dankte Bodo Ramelow den Menschen, die für die friedliche Revolution und die Öffnung der Grenzen 1989 gesorgt haben, in den Gottesdiensten und auf den Straßen, und ebenso denjenigen, die ihre Waffen niedergelegt haben. Er sprach vom 9. November 1989 als „den schönsten Tag der Deutschen“ und vom 9. November 1938 als den „schlimmsten Tag“ der Deutschen“. Volker Bouffier äußerte, dass es heute wichtig ist, die Menschen „beieinander“ zu halten und politische Grundüberzeugungen des anderen zu akzeptieren.

Sogar ein „Konsum“ hat in Heldra geöffnet

Christian Hirte, Ostbeauftragter der Bundesregierung (CDU), bezeichnete den 9. November 1989 als „Weltgeschichte vor Ort“. Die Ministerpräsidenten hatten sich außerdem mit dem Schriftzug auf einer Fotostele verewigt: „Das Trennende überwinden, lasst uns diese Region als Beispiel dafür nehmen“.

Als Beispiel dafür stehen die fünf Bürgermeister Michael Reinz (parteilos) aus Treffurt, Wilhelm Gebhard aus Wanfried, Martin Kozber (beide CDU) aus Geismar, Andreas Henning aus der Gemeinde Südeichsfeld und Thomas Mäurer (alle parteilos) aus Weißenborn, die seit Jahren über Ländergrenzen hinweg zusammenarbeiten. Sie hatten sich um die Ausrichtung der Feierlichkeiten beworben und damit die Region bundesweit in den Blickpunkt gerückt.

Zu den fröhlichen Momenten gehörte der Auftritt der Kinder aus dem Kindergarten Großburschla beim Gottesdienst. Oder der „Konsum“, den Familie Kaufholz geöffnet hatte. Dort gab es die „eiserne Reserve der DDR“ in einer Bierflasche.

Stefanie Hannemann hörte ein Ständchen aus tausend Kehlen. Sie wurde auf die Bühne gebeten, weil sie ihren 30. Geburtstag feierte. Geboren am 9. November 1989 in Eisenach, lebt sie heute in Eschwege und ist Friseurmeisterin. Für einen spaßigen Moment sorgte zudem Treffurts Bürgermeister, als er sich bei der Gestaltung des Worts „Freiheit“ aus rund tausend Menschen mit Farbtafeln in Schwarz, Rot und Gold mit einer roten Tafel in das schwarze Farbfeld des „F“ „verirrte“. Ein schöner Moment war außerdem, als ein Soldat des Bundesgrenzschutzes ausfindig gemacht worden ist, der zur Grenzöffnung mit einer Rose fotografiert worden war: Andreas Rentel-Mertens (50) lebt heute in Mönchengladbach.

Wiederum weiße Rosen von Trachtengruppen aus Hessen und Thüringen überreicht worden sind, die ein Spalier für den Weg aus der Kirche bildeten – eine berührende Geste.

