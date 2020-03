Erkenntnisse aus Großbrand liegen vor

Der Großbrand im Ortsteil Hastrungsfeld im Februar hat Schwächen im Feuerwehrwesen der Gemeinde Hörselberg-Hainich zu Tage gefördert. Aus der verfügbaren Mannschaftsstärke und der technischen Ausstattung resultierten keine Schwierigkeiten, hatte die Auswertung des Brandes durch das Amt für Sicherheit, Ordnung und Verkehr des Wartburgkreises ergeben. Vielmehr stellen die Löschwasserversorgung in einigen Ortsteilen, vor allem denen mit dichter Bebauung, sowie organisatorische Abläufe ein Problem dar, teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Gemeinsam mit den Ortsbrandmeistern und der Bau- und Ordnungsverwaltung hat Bürgermeister Christian Blum (parteilos) auf Basis der Empfehlungen des Wartburgkreises grundsätzliche Veränderungen im Feuerwehrwesen der Gemeinde angestoßen. Dazu wurden Gespräche mit regionalen Agrarbetrieben und einem Gartenbauunternehmen zur engeren Zusammenarbeit geführt. Gemeinsam sollen die Schwierigkeiten der Löschwasserversorgung behoben werden. Die Ortsbrandmeister sollen zudem besser in organisatorische Abläufe eingebunden werden. Zudem ist eine organisatorische Vereinheitlichung das Ziel.

Die Ortsbrandmeister wurden vom Bürgermeister beauftragt, für jeden Ortsteil standardisierte Ablaufpläne zu erarbeiten. Zur Umsetzung dieser Aufträge wurde Ulrich Nippold zum Feuerwehr-Fachberater bestellt.

Im Zuge der Entwicklungen um das Coronavirus hat die Gemeinde Hörselberg-Hainich eine Arbeitsgruppe für Bevölkerungsschutz gegründet. Bürgermeister Blum, will damit möglichen Schwierigkeiten bei anhaltenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens vorgreifen und die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr sicherstellen. „Die Komplexität unserer Infrastruktur erfordert ein Bewusstsein dafür, dass es zu punktuellen Versorgungsengpässen kommen kann. Auch müssen regionale Versorgungsbetriebe zu dieser ungewohnten Situation angesprochen und sensibilisiert werden. Wir wollen in unserer Region vorbereitet sein, gut vernetzt und für verschiedene Herausforderungen eine Rückfallebene schaffen“, so der Bürgermeister.

In der Arbeitsgruppe wirken neben Christian Blum, die Leiterin der Bau- und Ordnungsverwaltung Doreen Krieg, Ulrich Nippold, der stellvertretende Ortsbrandmeister Sebastian Barthel, der Rettungsassistent und Student im Katastrophenmanagement Kevin Schenk sowie Fabian Harseim für die technische Unterstützung mit.