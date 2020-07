Seebach. Gemeinderat von Seebach soll am Montag über die Gründung beschließen.

Erstes MVZ in Gemeindehand

Am Montag, 13. Juli, kommt der Gemeinderat Seebach zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Beginn ist 19 Uhr im Bürgerzimmer des Klubhauses. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die vorgesehene Gründung der „Thüringer Landärzte Praxis Seebach GmbH“, mit der die Gemeinde die ärztliche Versorgung im Ort sichern will. Es wäre das erste kommunale Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in ganz Thüringen.