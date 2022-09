Es gibt sie, die guten Nachrichten

Peter Rossbach über Lichtblicke in bedrohlichen Zeiten

Die Welt um uns herum spielt verrückt, wirkt bedrohlich und manche suhlen sich scheinbar gern in Horrorszenarien. Aber manchmal trösten ja auch die kleinen guten Nachrichten. Und dabei sind die guten Nachrichten dieser Woche gar nicht so klein.

Das Fest zum Bibeljubiläum in Eisenach ist so ein Beispiel. Es war inhaltlich ein Erfolg und trotz des zeitweisen Starkregens kamen auch viele Besucherinnen und Besucher. Das Netzwerk in Stadt und Kreis hat sich als stabil erwiesen und ist zu Höchstform aufgelaufen.

Mit Rene Kliebisch ist ein Eisenach zum stellvertretenden Thüringer Verfassungsrichter gewählt worden. Das ist mehr oder minder ein Ehrenamt, aber ein gewichtiges und das in so jungen Jahren. Respekt.

Das Klub-Leserfest dieser Zeitung war sehr gelungen. Gut besucht, tolles Programm und viele nette Gespräche. Die Stiegker Originale hielten dabei mit ihrer Meinung zur „Zitten“ nicht hinter dem Berg. Und das tun sie im übrigen schon sehr lange nicht. Die Kolumne „Stiegker Tratsch“ gibt es jetzt schon 10 Jahre in dieser Zeitung – auch ne gute Nachricht.