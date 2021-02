Fallzahlen in der Wartburgregion steigen weiter an

Die Corona-Fallzahlen steigen in der Region weiter an. In Eisenach wurden vom Gesundheitsamt am Montag 43 aktive Corona-Infektionen gemeldet. Im Wartburgkreis liegt diese Zahl bei 215. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt bei 75,7, beim Wartburgkreis bei 128,6. Die gestiegenen Fallzahlen machen sich auch im St.-Georg-Klinikum bemerkbar. 23 Patienten werden aufgrund einer Covid-19-Infektion auf der Isolierstation behandelt, vier weitere liegen auf der Intensivstation.