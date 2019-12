Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fest der Freude, der Besinnlichkeit und des Kulturgenusses

Die Aufführung ihres traditionellen Weihnachtsmusicals von weit mehr als 80 Kindern der zweiten bis vierten Klassen der Haineck-Schule Nazza erwies sich am Freitagabend in der St.-Martins-Kirche in Mihla wieder als ein wahres Fest der Freude, der Besinnlichkeit und des Kulturgenusses. Nach einer Dreiviertelstunde applaudierten die begeisterten Zuschauer bis deren Hände zu schmerzen begannen. Die intensiven Probenarbeiten, die nach den Herbstferien starteten, hatten sich gelohnt, denn die festlich herausgeputzte Kirche in Mihla füllte sich bis in die oberste Empore. Etliche Zuschauer mussten im mollig warmen Gotteshaus mit Stehplätzen vorlieb nehmen.

Unter Leitung von Ingrid Nickol bringt der 60 Mitglieder zählende Schulchor insgesamt 15 Lieder zu Gehör. Foto: Norman Meißner

Für die Darbietung des Kindermusicals „Am Himmel geht ein Fenster auf“ aus der Feder von Uli Führe und Jörg Ehni gelingt es Sabine Gadesmann in ihrer Bearbeitung, die 2000 Jahre alte Weihnachtsgeschichte über Maria und Josef aus „Nazza-ret“ mit spritzigem Schwung und köstlichem Witz in die heutige Zeit zu führen. So hatten drei junge, dynamische und aufstrebende Bänker einen köstlich-erfrischenden Auftritt. Schallendes Gelächter erntete auch die Szene, als der römische Klientelkönig Herodes (Carl-Magnus Pöpel) telefonierend in einer nervigen, aber heute für Verwaltungen üblichen Zuständigkeitsschleifen hängen blieb. Szenen- und Liedtexte sitzenbei allen Mitwirkenden Die Gäste erleben von den gut 80 Mitwirkenden ein buntes Feuerwerk aus Liedern, Tänzen und Schauspiel mit Witz und Esprit. Foto: Norman Meißner Zusammen mit Regieassistentin Annegret Zöller gelang es der Dramaturgin Sabine Gadesmann in vielen Proben, die kleinen Schauspieler zu Höchstleistung zu treiben. Die Souffleuse drehte Däumchen, denn die Dialoge saßen bestens. König Herodes (Carl Magnus Pöpel) führt nichts Gutes im Schilde. Foto: Norman Meißner Statt mit Liedtext-Blättern gelangten auch alle 15 Songs frei vorgetragen und herzerfrischend über die Lippen der gut 60 Chorkinder und Viertklässlerinnen vom Background-Chor. „Jedes Solo war wirklich ein Genuss für mich“, bedankt sich – nachdem die Applausstürme verhallten – Schulleiterin Martina Dubiel bei den Solisten Mathilda Degenhardt, Clara Reichhardt, Mathilda Wiegand und Emil Dietrich, aber besonders bei Chorleiterin Ingrid Nickol, die einen trefflichen Gesangskörper formte. Die Aktiven im Altarraum der St.-Martins-Kirche Mihla gaben ihr Bestes, um die Zuschauer zu verwöhnen. Foto: Norman Meißner Die Spenden des Abends gehen an die Schule zur Ausrichtung des Projektzirkusses und dienen der Anschaffung neuer Pausenhof-Spiele zum Einsatz sowie andererseits einem karitativen Zweck. Diesmal unterstützt die Schule nach Abstimmung aller Schüler den Eisenacher Verein „Leah“, der erkrankten Kindern Delfintherapien in Spanien ermöglicht. Die Landstreicher (Justus Heinz, Nils Köhler und Pepe Semmler) erlebten einige Aufregung. Foto: Norman Meißner Der Schulchor erfrischte mit insgesamt 15 Liedern die Herzen der Zuschauer. Foto: Norman Meißner In der Choreographie von Ramona Savu-Seeck gelingt auch den Tänzern eine prächtige Darbietung. Foto: Norman Meißner