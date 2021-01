Flugzeug aus Eisenach verbraucht weniger Treibstoff

Am Ultraleichtflugzeug CTLSi von Flight Design werden in der Montagehalle am Flugplatz Eisenach-Kindel von den Mechanikern Artem Kamisarenko (links) und Vladimir Nikitiuk die Tragflächen angebracht.

Kindel. Der am Verkehrslandeplatz Kindel nahe Eisenach beheimatete Flugzeughersteller Flight Design General Aviation baut seine Produktpalette beständig aus. Das Unternehmen, das zur Lift Air GmbH der Lindig-Gruppe gehört, kann weiter durchstarten, denn die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) erteilte kürzlich nach vielen Abnahmeflügen in der Standard-Lufttüchtigkeitskategorie die vollumfängliche Zulassung für alle Flugzeug-Modelle der CTLS-Serie. Diese Zertifizierung, die die 2010 erteilte Musterzulassung (R-TC) ablöst, nimmt neben neuen Assistenzsystemen für Piloten auch die jüngste Modell-Variante CTLSi mit auf. Diese Erlaubnis ermöglicht, in vielen weiteren Ländern den Schulterdecker zur praktischen Flugausbildung für die Pilotenlizenz zu nutzen.

Im Gegensatz zum seit Jahren mit Musterzulassung fliegenden Schwesterflugzeug CTLS mit einem 4-Takt-Rotax-Vergaser-Motor verwendet das Modell CTLSi das System der Benzineinspritzung, das bei Verbrenner-Automobilen seit vielen Jahrzehnten Verwendung findet. Aufgrund hoher Auflagen der Luftfahrtsicherheitsbörden wagen sich Hersteller von Einspritzanlagen bisher nur zögerlich an die Produktion für die zivile Luftfahrt. „Der Treibstoffverbrauch geht durch die Einspritzung um 15 bis 20 Prozent runter“, führt Flight-Design-Geschäftsführer Daniel Günther einen der Vorzüge an. Aufgrund der neuen Motorisierungsvariante mit dem Injektions-Sport-Triebwerk hat sich Flight Design auch um eine neue Lärmzertifizierung bemüht, die kürzlich anstandslos erteilt wurde.

Die Erteilung der vollumfänglichen Zulassung durch die EASA gilt für alle europäischen Länder. „Früher musste man bei den Luftfahrtbehörden jedes einzelnen Landes die Zulassung beantragen“, erzählt Daniel Günther. Vielfach übernehmen außereuropäische Länder die Ergebnisse der strengen EASA-Prüfungen unkompliziert für ihre eigene Länderzulassung. Die Zertifizierung ermöglicht nun die Vermarktung des Einspritzer-Modells.

Die Anerkennung der CTLSi durch die EASA als zertifiziertes Produkt der Klasse Leichtflugzeug sehen Gesellschafter Sven Lindig und auch der Projektleiter für die Zertifizierung, Christian Majunke, als große Auszeichnung. „Neben Treibstoffeinsparungen und CO2-Kompensation als Zwischenschritt bei Flight Design haben wir bei all unseren Luftfahrtaktivitäten auch emissionsfreie Antriebe in der Entwicklung", betont Sven Lindig.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Eisenach unterhält auch Standorte in Mährisch Schönberg (Tschechien) und Cherson (Ukraine). Die erhaltene Zertifizierung sei das Ergebnis der Arbeit des Teams am Standort Eisenach.

Rund 2000 Flugzeuge hat das Unternehmen bislang ausgeliefert, davon rund 800 der Modell-Reihe CTLS. „Wir liefern in über 40 Länder – neben Europa auch Nord- und Südamerika, Australien und Asien – von den 800 Flugzeugen allein die Hälfte in die USA“, erzählt Daniel Günther mit Stolz. Etwa 80 bis 90 Prozent der CTLS-Schulterdecker entstehen im ukrainischen Werk. „Am Verkehrslandeplatz Eisenach-Kindel finden der finale Zusammenbau und sämtliche Prüfungen statt“, fährt der Geschäftsführer fort.