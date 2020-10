Förderkreis wirft hin: Stadt Eisenach soll Geländer abholen

Vor einigen Wochen half die Stadt noch das Geländer mit abzubauen, um es in die Werkstatt von Schlosser und Kunstschmied Horst Biehler bringen zu lassen. Das Bild zeigt das Geländer kurz vor dem Abbau.

In der Diskussion um die Sanierung des historischen Geländers am Nikolaitor gibt es eine überraschende Wende. Der Förderkreis zur Erhaltung Eisenachs wird das Geländer, dessen Restaurierung der Verein finanziell komplett übernehmen wollte, an die Stadt zurückgeben. Hintergrund der Entscheidung ist der Umstand, dass die Stadt beziehungsweise das Tiefbauamt diese Rückgabe verlangt hat. „Wir sind raus, es reicht uns“, sagte die Vereinsvorsitzende Ingrid Pfeiffer gegenüber unserer Zeitung.