Forstamt wägt zwischen unterschiedlichen Interessen ab

Wald ist ein hohes Gut, das Waldgesetz das Maß der Dinge. Hätte Familie T. gewusst, was sie heute weiß, hätten sie den Teil ihres Grundstückes an der oberen Stresemannstraße in Eisenach wohl nicht verkauft, oder für einen anderen Preis. Heute sind die an der Bauperipherie gelegenen und einst mit Bäumen bewachsen etwa 3000 Quadratmeter gerodet, eine ehemalige illegale Mülldeponie darauf beseitigt und das Land baureif – bereit, um zwei Einfamilienhäuser zu errichten.

Eine entsprechende Bauvoranfrage hatte der heutige Eigentümer der Scholle 2016 von der Stadtverwaltung positiv beschieden bekommen. Dann aber passierte Unerwartetes. Dass Nachbar und Naturfreund Thomas Pforr das Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz des Landes einschaltete und die Behörde das Areal nach Begutachtung als Waldfläche deklarierte, hatte kaum jemand für möglich gehalten, am wenigsten der Eigentümer. Weiden und Wildkirschen mit Stammdurchmesser um die 25 Zentimeter hatte Pforr ins Feld geführt. Die Behörde folgte seiner Auffassung. Der Eigentümer hatte zwar eine positive Bauvoranfrage der Stadtverwaltung für das Areal in exponierter Lage, nun aber ein Grundstück mit Waldstatus. Antrag auf Nutzungsänderungund Rodung wird stattgegeben Der beim Forstamt Marksuhl daraufhin gestellte Antrag auf Rodung und Nutzungsartänderung des sogenannten Weißlaubholzes wurde von der Unteren Naturschutzbehörde Anfang Februar gebilligt. Der Rodung stünden keine Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege (Artenschutz inbegriffen) entgegen, heißt es in der Stellungnahme. „Die Interessen des Antragstellers werden im Verfahren gegen die Interessen der Allgemeinheit abgewogen“, erläutert Forstamtsleiter Ansgar Pape. Der Rodung wurde zugestimmt, unter Auflagen. Diese lauten Ersatzaufforstung oder Walderhaltungsabgabe, also Geldzahlung. Auf dem Milmesberg in Eckardthausen, wo ein Unternehmen eine Photovoltaikanlage errichtete (wir berichteten), hatte es für ein deutlich größeres Areal ebenfalls ein solches Abwägungsverfahren gegeben. Ein Blick auf das Areal an der Stresemannstraße vor der Rodung. Foto: Thomas Pforr Auch im Gewerbegebiet Deubach in der Gemeinde Krauthausen hatte ein als Wald deklariertes Areal einer Firma bei ihrer Erweiterung Sorgen bereitet. Aus dem ehemaligen Park des früheren Gutes war über Jahrzehnte nämlich Wald geworden mit zum Teil stattlichen Bäumen. Diese wurden im Zuge der Betriebsexpansion gefällt. Das Problem sei mittlerweile einvernehmlich gelöst worden, sagt Forstamtsleiter Dirk Fritzlar. Bußgeld sei geflossen. Auch für Krauthausens Bürgermeister Frank Moenke (parteilos) kam das Dilemma unerwartet. Die B-Planerweiterung hatte diesen Fall nicht auf dem Schirm. Antragsteller wirdmit Ausgleich beauflagt Die Forstbehörde, sagt Forstamtsleiter Ansgar Pape, hat nicht zu beurteilen, ob auf einem Areal gebaut werden darf, sondern hat ausschließlich den Wald im Blick. Werden Bäume gefällt, muss ein Ausgleich dafür geschaffen werden. Das kann auch jwd sein. Dirk Fritzlar hat schon erlebt, dass in der Gemarkung Treffurt im Auftrag eines Schiefertagebaus in Ostthüringen aufgeforstet wurde. Auch wenn Bäume nicht gepflanzt wurden, sondern sich auf natürliche Weise ansiedelten, ist Wald gleich Wald. Das passiere selbst in einer Baulücke, wissen die Forstleute. Um prompt hat der Bauherr ein Problem. Thomas Pforr hat die Rodung des Areals an der oberen Stresemannstraße unweit der Gartenanlage „Schöne Aussicht“ nicht verhindern können. Aber er hat erneut die zuständige Landesbehörde eingeschaltet und eine sogenannte Amtsüberprüfung beantragt. Die Landesbehörde soll feststellen, ob die untere Naturschutzbehörde richtig gehandelt hat. Ein Ergebnis sei für Ende des Monats angekündigt, sagt Pforr.