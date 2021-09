Frau bei Auffahrunfall in Eisenach verletzt

Eisenach Am Donnerstag kam es zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Transporter in der Schulstraße.

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Auffahrunfall in der Schulstraße in Eisenach.

Eine 40-jährige VW-Fahrerin musste laut Polizei auf der Schulstraße verkehrsbedingt anhalten. Der hinter ihr fahrende 63 Jahre alte Sprinter-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Heck des VW auf.

TLZ-Newsletter für die Wartburgregion Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

An beiden Autos entstand unfallbedingter Sachschaden. Die Geschädigte wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde gegen den Unfallverursacher eingeleitet.

Unfälle mit Polizeifahrzeugen in Thüringen deutlich gestiegen

16-jährige Fahrschülerin in Nordthüringen verunglückt und schwer verletzt

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Eisenach.