Freie Plätze bei Jahrestour des Rhönklubs Eisenach

Eisenach. Wanderfreunde aufgepasst. Der Rhönklub Eisenach sucht noch Teilnehmer für eine Tour und eine mehrtägige Busreise.

Der Rhönklub lädt am Mittwoch, 25. Mai, zu einer Ginsterwanderung und vom 25. Juli bis 1. August zur Jahresfahrt in die Vulkaneifel ein. Auch Nichtmitglieder seien willkommen, so der Verein. Los geht es am 25. Mai mit dem Bus, 9.35 Uhr, vom Busbahnhof Eisenach (Bahnsteig 1c) nach Oberellen. Die Wanderstrecke wird sieben Kilometer betragen. Ziel ist Unterellen. Für einen Imbiss ist gesorgt. Anmeldungen sind bei Gerd Koch unter Tel.: 036927/90613 (auch Anrufbeantworter) möglich.

Zur Jahresfahrt in die Vulkaneifel sind Stadtrundfahrten in Tier, Aachen und Luxemburg vorgesehen. Ebenso Besuche auf Burg Eltz oder am Geysir in Andernach. Noch sind einige Plätze frei.

Anfragen zur Jahresfahrt bitte an Gerda Jäger unter Tel.: 015123539806.