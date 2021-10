Die Eisenacher Volkshochschule hat ihr Domizil in der Schmelzerstraße.

Freie Plätze für Kurse in der Volkshochschule Eisenach

Eisenach. Die Volkshochschule Eisenach informiert über freie Plätze in Kursen und einen Vortrag.

Die Eisenacher Volkshochschule (VHS) macht auf freie Plätze in Kursen und bei einem Vortrag aufmerksam. Der Vortrag „Plötzlich ins Heim und nun?“ dreht sich um Möglichkeiten der häuslichen Pflege und den Werdegang bis zur Heimunterbringung. Referentin ist Monika Scharfenberg, Termin: 4. November, 18 bis 19.30 Uhr, in der VHS Eisenach, Schmelzerstraße 19, Raum 02.

Der Aufbaukurs MS Excel Aufbau ist eine Ergänzung zum Kurs MS Excel Grundlagen und richtet sich an anspruchsvolle Anwender. Es geht unter anderem um Datenimport und Datenauswertung, grafische Darstellungen, Kreuztabellen, Erstellung und Verwendung von Vorlagen und Formularen, Teamarbeit. Leitung: Lars Gebauer, Termin: 9. November, 17.30 bis 20.45 Uhr (insgesamt vier Termine), Ort: VHS Eisenach, Schmelzerstraße 19, Raum 11.

Pilates-Training ist ein weiteres Angebot. Kursleiterin Lena Wagenführer möchte zu einem bewussten und gesunden Lebensstil verhelfen und als jüngste Kursleiterin frischen Wind in die Volkshochschule bringen. Der erste Termin ist am 11. November, 18 bis 19 Uhr (insgesamt sechs Termine), in der VHS Eisenach, Schmelzerstraße 19, Raum 13.