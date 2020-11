Freizeitpark in Ruhla schließt

„Wir sind am Ende mit einem blauen Auge davongekommen“, resümiert Thomas Brohm. Die Saison im Miniaturenpark Mini-a-thür in Ruhla ging pünktlich zu Ende. Es gab zwar beim Geschäftsführer der überregional ausstrahlenden Freizeiteinrichtung Überlegungen, die Saison vielleicht noch eine Woche zu verlängern, um die Herbstferien in Bayern noch mitzunehmen, doch spätestens der angekündigte Lockdown ab 2. November machte diese zunichte.

So war bei Mini-a-thür der 1. November wie geplant der letzte Tag, an dem Besucher sich die rund 115 Modelle von Thüringer Sehenswürdigkeiten im Maßstab 1:25 anschauen konnten. Nun sind die zehn Mitarbeiter mit dem Abbau der Modelle beschäftigt, der Park wird winterfest gemacht.

Mit Einbahnregelungen wurden die Besucher in Corona-Zeiten durch den Park geleitet. Foto: Peter Rossbach

Ansonsten war aber im Park im Ruhlaer Lappengrund in dieser Saison nur wenig wie vorher geplant. Schon der Start ging daneben. „Alle Modelle standen an ihren Plätzen, die Spuren des Winters auf den Wegen und Flächen waren beseitigt. Wir waren in den Startlöchern“, erinnert sich Brohm. Wie in jedem Jahr sollte der Park pünktlich zu den Thüringer Osterferien in die Saison gehen. Aber dann kam der erste Corona-Lockdown und der Park blieb zu. Erst einen Monat später ging es los. Und auf der benachbarten, zum Park gehörenden Sommerrodelbahn bewegte sich sogar zwei Monate kein Rad.

Um so erstaunlicher: Die Besucherzahlen im Park allein sind am Ende „trotz eines komplett fehlenden Monats April“ noch recht gut. Mit knapp 35.000 zahlenden Gästen erreichte die Schau fast punktgenau das Vorjahresniveau. „Da haben wir vor allem im Juli und August davon profitiert, dass viele Menschen in der Hauptferienzeit nicht in die Ferne in Urlaub gereist sind, sondern ihren Urlaub in Deutschland verbrachten“, schätzte Brohm ein.

Ansonsten wurden alle Planungen über den Haufen geworfen. Die Gastronomie und der Souvenirverkauf blieben deutlich hinter den Planzahlen zurück. Bei der gastronomischen Versorgung musste umgestellt werden auf Dinge, die mitgenommen und im Park verzehrt werden konnten. „Wir haben ein großes, offenes Zelt aufgebaut, um dort Möglichkeit zu bieten in Ruhe, aber dennoch im Freien zu essen und zu trinken und am Spielplatz haben wir die Sitzecke besser vor dem Wind geschützt. Wir haben zusätzliche Schutzwände im Bereich der Kassen und des Verkaufs aufgebaut“, so Brohm.

Im gastronomischen Bereich schätzt der Parkchef das Minus auf etwa 30 Prozent, beim Souvenirverkauf noch ein wenig höher. „Alles was nur in geschlossenen Räumen angeboten werden konnte, lief nur schleppend.“

Zwei Modell-Ritter kämpfen auf dem kleinen Turm der Wartburg. Foto: Peter Rossbach

Der Park an sich konnte dagegen mit viel Platz punkten. Auf knapp 18.000 Quadratmetern gibt es die vielen Modelle zu entdecken. Der Platz half bei der Einhaltung der Corona-Vorgaben. „Wir haben eine Einbahnregelung für die Besucher eingeführt, natürlich galt die Maskenpflicht im Bereich der Gastronomie und des Souvenirverkaufs, genauso wie bei Ein- und Ausstieg der Rodelbahn. Die Gäste waren aber durch die Bank sehr verständnisvoll und haben sich an alle Vorgaben gehalten“, so Brohm.

Vor allem aber für die Mitarbeiter sei es ein belastendes Jahr gewesen. „Es gab bei uns allen große Unsicherheiten, wie sich das Jahr entwickeln wird und natürlich Zukunftsängste.“ Die Mitarbeiter mussten vier Wochen in die Kurzarbeit 0 gehen und kamen auch nach der Öffnung erst nach und nach zurück. „Ab Juli waren wir wieder mit der kompletten Mannschaft am Start. Und das Team hat tolle Arbeit geleistet, toll mitgezogen“, lobt Brohm.

An die sonst übliche Präsentation von neuen Modellen mit geladenen Gästen und viel Publikum war natürlich nicht zu denken. Aber das soll nachgeholt werden. „Schließlich haben wir da auch viele Freunde und Unterstützer, bei denen wir uns ordentlich bedanken wollen“, so Brohm. Mit dem Glockenturm der Gedenkstätte Buchenwald und der kleinsten Kirche Mitteldeutschlands, der Nikolauskapelle aus Dörflas im Saale-Orla-Kreis, sind zwei weitere Modelle im Maßstab 1:25 fertig.

Nun werden die Modelle abgebaut, so gut wie keines bleibt an seinem Platz. Sie werden gereinigt und eingelagert. Die meisten wandern in die Werkstatt am Karolinenpark in Ruhla. Dort werden sie entweder gleich gut geschützt eingelagert oder sie stehen zur Reparatur oder Sanierung über die Wintermonate an. Im Park werden die Wasserläufe und die Stromzufuhren, die für Bewegung und Klang bei manchen Modellen sorgen, abgestellt, die Gebäude winterfest gemacht, die Zäune kontrolliert, damit sie auch hungrigen Wildschweinen standhalten. Unmengen an Laub gilt es zudem zu beseitigen.

Und wieder sorgt Corona für einen leichten Verzug. „Wir haben weil die Situation nun mal ist wie sie ist anders als in den Vorjahren für den Abbau und die übrigen Arbeiten keine zusätzlichen Hilfskräfte angeheuert.“

Für die kommende Saison hat Brohm schon mit den Planungen begonnen. „Wir rechnen jetzt erst einmal damit, dass wir pünktlich zu Beginn Thüringer Osterferien den Park eröffnen und dabei auf die dann herrschenden Umstände reagieren. Zu sagen, wie das aussehen wird, wäre der Blick in die Glaskugel“.