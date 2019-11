Schlüsselübergabe in Gerstungen mit Bürgermeisterin Silvia Hartung und Markus Oehrlich.

Wartburgregion. In Eisenach, Behringen, Gerstungen und in Berka/Werra übernahmen am Samstag Narren die Macht.

Fröhliche Rathaus-Stürme in der Wartburgregion

Vier Rathäuser beziehungsweise Bürgermeister der Wartburgregion wurden am Samstag von närrischem Volk belagert und unter fröhlichen Druck gesetzt. Mit dem Rathaussturm wurde in Eisenach, Behringen, Gerstungen und in Berka/Werra die fünfte Jahreszeit mit einwöchiger Verspätung eingeläutet.